Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

Это стало возможным после того, как Венгрия сняла своё вето.

https://glavred.info/ukraine/posly-es-odobrili-90-mlrd-dlya-ukrainy-i-20-y-paket-sankciy-dlya-rf-detali-10758692.html Ссылка скопирована

Послы ЕС одобрили выделение 90 млрд евро Украине и 20-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.

Отмечается, что решения должны пройти письменную процедуру окончательного утверждения. Об этом сообщает "Суспільне".

видео дня

Ожидается, что процедура завершится завтра во второй половине дня, после чего решение вступит в силу без дополнительных заседаний, если не будет возражений со стороны государств-членов.

Кредит для Украины является частью долгосрочной финансовой поддержки ЕС, направленной на стабилизацию государственного бюджета и обеспечение макрофинансовой устойчивости.

Как ранее писал Главред, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро может быть принято уже в течение ближайших 24 часов.

Напомним, Европейская комиссия отложила выплату первого транша в рамках этого финансового пакета, заявила представитель Паула Пинью.

Кроме того, из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Суспильне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред