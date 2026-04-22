Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

Главное:
- Послы ЕС одобрили выделение €90 млрд для Украины
- Также согласовано внедрение 20-го пакета санкций против РФ
- Решения еще должны пройти письменную процедуру окончательного утверждения
Послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.
Отмечается, что решения должны пройти письменную процедуру окончательного утверждения. Об этом сообщает "Суспільне".
Ожидается, что процедура завершится завтра во второй половине дня, после чего решение вступит в силу без дополнительных заседаний, если не будет возражений со стороны государств-членов.
Кредит для Украины является частью долгосрочной финансовой поддержки ЕС, направленной на стабилизацию государственного бюджета и обеспечение макрофинансовой устойчивости.
Как ранее писал Главред, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро может быть принято уже в течение ближайших 24 часов.
Напомним, Европейская комиссия отложила выплату первого транша в рамках этого финансового пакета, заявила представитель Паула Пинью.
Кроме того, из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.
Читайте также:
- Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну
- Россияне высмеяли Герасимова за ложь об успехах армии РФ в Луганской области
- Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT
Об источнике: Суспильне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
