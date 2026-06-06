Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

Технологии, необходимые для производства украинских баллистических ракет, давно отработаны, подчеркнул Константин Криволап.

https://glavred.info/ukraine/ballistika-dostanet-do-moskvy-detali-o-novoy-ukrainskoy-dalnoboynoy-rakete-10771010.html Ссылка скопирована

В Украине создают новые баллистические ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Для модернизации FP-7 потребуется установка головки самонаведения

Главным новшеством FP-9 станет усовершенствованный двигатель

Украинская компания Fire Point завершила успешные испытания своей новой баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Эта разработка призвана стать более доступной по стоимости, сохраняя при этом эффективность, сравнимую с американскими системами ATACMS, рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

видео дня

По его словам, для модернизации FP-7 потребуется установка европейской головки самонаведения IRIS-T, большая часть компонентов для которой уже производится западными партнёрами Украины. Это позволит сосредоточиться на ударах по важным центрам в РФ

Следующим шагом станет ракета FP-9, которая получит аналогичные системы наведения и ориентации, как у FP-7. Главным новшеством станет усовершенствованный двигатель: его испытания намечены на ближайшее время, и в случае успеха ракета сможет достигать дальности до 850–900 километров уже этим летом.

Криволап отметил, что технологии, необходимые для производства украинских баллистических ракет, давно отработаны. Особое внимание уделяется созданию твердотопливного двигателя — процесс сложный и многослойный. Ключевой этап заключается в правильной заливке топлива, что делает производство двигателя одним из самых трудоёмких этапов всей программы.

/ Инфографика: Главред

Система ПВО Украины под угрозой из-за дефицита ракет

Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет для своих систем ПВО. По данным Financial Times, если российские удары сохранятся на нынешнем уровне или усилятся, запасы перехватчиков будут расходоваться значительно быстрее. Дополнительные трудности создают поставки из США: боеприпасы, закупаемые напрямую у производителей, приходят с задержками и часто не покрывают всех нужд. В результате нагрузка на украинскую систему противовоздушной обороны существенно увеличивается

Ранее Александр Коваленко рассказал, когда начнутся массированные удары по Москве. Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.

Напомним, ранее Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО. Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

Читайте также:

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред