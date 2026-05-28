Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября, чтобы впоследствии нанести удары по Москве, отметил аналитик.

Аналитик предсказал, когда стоит ожидать новых масштабных ударов по Москве с применением ракет

Недавние удары по Москве и ее окрестностям стали своеобразной проверкой потенциала украинских сил. Такие удары будут становиться чаще и масштабнее, однако это будет происходить не сразу. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Недавняя атака на Москву была испытанием наших возможностей. Мы увидели, что можем прорывать как минимум три кольца российской противовоздушной обороны, и остались довольны результатом. Впрочем, Москва сейчас не является нашим приоритетом. До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. Пока что мы будем работать в других направлениях, изматывать Россию на других участках. А вопрос столицы РФ станет вопросом осенне-зимнего периода", — указал он. видео дня

По его словам, в перспективе ожидается появление украинских баллистических ракет, которые позволят оценивать результаты их применения на практике, а не на уровне заявлений.

"Первый результативный удар Fire Point 5 Flamingo был в августе 2025 года – по Армянску, по объекту ФСБ и пограничникам. Три ракеты Flamingo тогда попали в эту базу. Думаю, что баллистическая Fire Point полетит уже где-то на стыке августа и сентября. Это было бы даже символично", – отметил он.

В то же время Коваленко предполагает, что символической площадкой для первых испытаний могла бы стать территория Крыма, поскольку она является одной из наиболее насыщенных российскими системами ПВО, уступая по уровню защищенности лишь Москве. Россия постоянно усиливает там оборону, которую украинская сторона систематически ослабляет, после чего она снова восстанавливается, из-за чего Крым сравнивают со своеобразной "Чернобаевкой" для российской ПВО. Кроме того, его близость к линии фронта делает это направление более показательным для подобных испытаний, чем, например, удары по Херсонскому направлению.

"Нам важно испытывать ракету именно в максимально экстремальных условиях. Максимально сложные условия, плотная ПВО, важные объекты, близкое расстояние – все это есть в Крыму. Поэтому начинать испытания нашей баллистики логично именно оттуда. А дальше все это полетит на Москву, Белгород и дальше", – подытожил он.

В ночь на 12 февраля украинские FP-5 "Фламинго" нанесли удар по крупнейшему арсеналу ГРАУ в Волгоградской области РФ, в результате чего произошли мощные взрывы и пожар, о чем сообщил Генштаб ВСУ, подтвердивший удары по военным объектам в РФ. Эта операция стала частью системной работы по ослаблению наступательного потенциала российской армии. Удар по арсеналу вошел в ряд результативных действий, сопровождающихся поражением производственных предприятий и складов боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже применяла ракеты "Фламинго" по территории России, в частности поражая полигон с системой "Орешник", а также подтвердил сложности с производством этих ракет из-за российских ударов по заводам.

Зафиксировано, что ракеты FP-5 "Фламинго" преодолевают расстояния более 1500 км, что свидетельствует об их значительном боевом потенциале. Как ранее сообщал Главред, успешное попадание в стратегические предприятия военно-промышленного комплекса в Чебоксарах подтверждает эффективность применения этих ракет для поражения критических объектов РФ.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

