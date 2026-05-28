Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Юрий Берендий
28 мая 2026, 17:55
Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября, чтобы впоследствии нанести удары по Москве, отметил аналитик.
Аналитик предсказал, когда стоит ожидать новых масштабных ударов по Москве с применением ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Атаки на Москву станут чаще в осенне-зимний период
  • Новую украинскую баллистику логично испытывать в Крыму
  • Крым стал "Чернобаевкой" для российских систем ПВО

Недавние удары по Москве и ее окрестностям стали своеобразной проверкой потенциала украинских сил. Такие удары будут становиться чаще и масштабнее, однако это будет происходить не сразу. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Недавняя атака на Москву была испытанием наших возможностей. Мы увидели, что можем прорывать как минимум три кольца российской противовоздушной обороны, и остались довольны результатом. Впрочем, Москва сейчас не является нашим приоритетом. До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. Пока что мы будем работать в других направлениях, изматывать Россию на других участках. А вопрос столицы РФ станет вопросом осенне-зимнего периода", — указал он.

По его словам, в перспективе ожидается появление украинских баллистических ракет, которые позволят оценивать результаты их применения на практике, а не на уровне заявлений.

"Первый результативный удар Fire Point 5 Flamingo был в августе 2025 года – по Армянску, по объекту ФСБ и пограничникам. Три ракеты Flamingo тогда попали в эту базу. Думаю, что баллистическая Fire Point полетит уже где-то на стыке августа и сентября. Это было бы даже символично", – отметил он.

Баллистическая ракета FP-7
FP-7 / Инфографика: Главред

В то же время Коваленко предполагает, что символической площадкой для первых испытаний могла бы стать территория Крыма, поскольку она является одной из наиболее насыщенных российскими системами ПВО, уступая по уровню защищенности лишь Москве. Россия постоянно усиливает там оборону, которую украинская сторона систематически ослабляет, после чего она снова восстанавливается, из-за чего Крым сравнивают со своеобразной "Чернобаевкой" для российской ПВО. Кроме того, его близость к линии фронта делает это направление более показательным для подобных испытаний, чем, например, удары по Херсонскому направлению.

"Нам важно испытывать ракету именно в максимально экстремальных условиях. Максимально сложные условия, плотная ПВО, важные объекты, близкое расстояние – все это есть в Крыму. Поэтому начинать испытания нашей баллистики логично именно оттуда. А дальше все это полетит на Москву, Белгород и дальше", – подытожил он.

Баллистическая ракета FP-9
FP-9 / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда по России полетит украинская баллистика, и почему 2026-й станет для россиян годом провальных наступлений:

Удары ракет "Фламинго" по РФ - последние новости по теме

В ночь на 12 февраля украинские FP-5 "Фламинго" нанесли удар по крупнейшему арсеналу ГРАУ в Волгоградской области РФ, в результате чего произошли мощные взрывы и пожар, о чем сообщил Генштаб ВСУ, подтвердивший удары по военным объектам в РФ. Эта операция стала частью системной работы по ослаблению наступательного потенциала российской армии. Удар по арсеналу вошел в ряд результативных действий, сопровождающихся поражением производственных предприятий и складов боеприпасов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже применяла ракеты "Фламинго" по территории России, в частности поражая полигон с системой "Орешник", а также подтвердил сложности с производством этих ракет из-за российских ударов по заводам.

Зафиксировано, что ракеты FP-5 "Фламинго" преодолевают расстояния более 1500 км, что свидетельствует об их значительном боевом потенциале. Как ранее сообщал Главред, успешное попадание в стратегические предприятия военно-промышленного комплекса в Чебоксарах подтверждает эффективность применения этих ракет для поражения критических объектов РФ.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:30Война
Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

17:55Война
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:12Война
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украински

18:55

Это не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:38

Почему 29 мая нельзя тяжело работать и убираться в доме: какой церковный праздник

13:30

Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

13:20

Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

13:18

Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

13:12

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

12:55

Сломают судьбу обидчика: каким женщинам опасно изменять по дате рожденияВидео

12:54

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

12:15

Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

12:12

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

