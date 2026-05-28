Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

Мария Николишин
28 мая 2026, 13:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
В России особенно активно стали говорить о "системных ударах" по Киеву.
Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева
Угрозы РФ атаковать Киев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Почему РФ вновь усилила угрозы о ударах по Киеву
  • Какие новые цели для ударов назвали в Кремле
  • Может ли Беларусь стать плацдармом для атак
  • Насколько реальна угроза ядерного удара

В последние дни страна-агрессор Россия усилила угрозы в адрес Украины. В Кремле заявляют о якобы подготовке "последовательных и систематических ударов" по Киеву и утверждают, что целями могут стать предприятия украинского ВПК, командные пункты и "центры принятия решений".

Главред решил выяснить, усилит ли Россия удары по Киеву и что скрывается за угрозами Кремля.

видео дня

В РФ заявили о новых целях для ударов

27 мая председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий призвал начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр.

Своим заявлением он поддержал решение диктатора Владимира Путина о нанесении ударов по центрам принятия решений.

"Следует также рассмотреть возможность ударов по железнодорожным мостам через Днепр. Цель — парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы поезда с бронетехникой из Польши не доезжали до фронта", — сказал Слуцкий.

В Кремле призвали дипломатов покинуть Киев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российским СМИ заявил, что Россия якобы предупредила персонал иностранных дипломатических представительств о необходимости покинуть Киев.

По его словам, далее каждое посольство самостоятельно принимает решение относительно работы своих сотрудников.

"Информацию мы довели до всех, а дальше все самостоятельно принимают решения. Не все воспринимают это серьезно... Все будет зависеть от развития событий, но для нас в первую очередь важен мирный процесс и мирные способы достижения наших целей", — добавил пресс-секретарь Кремля.

Какова цель российских угроз нанести удары по Киеву

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас в России особенно активно угрожают Украине и рассказывают о "системных ударах" по Киеву.

По его словам, это типичная информационная атака со стороны России. Враг пытается повлиять на жителей крупных городов.

"Информационная атака рассчитана на жителей крупных украинских городов, чтобы они подтолкнули власть к капитуляции. Это ничем не отличается от того, что они делали раньше. Там так же угрожали, а потом били ракетами и дронами по Украине", — отметил он.

По его мнению, вполне вероятно, что таким образом россияне хотят на своих условиях возобновить переговорный процесс, ведь значительных успехов на фронте у врага сейчас нет.

"Украина переламывает ситуацию на фронте. Говорили о "частичной мобилизации" 100 тысяч россиян. Она даст им еще несколько месяцев войны с теми потерями, которые они несут. Но кардинально ситуация не изменится. Они хотят еще попробовать вклиниться в переговорный процесс с ультиматумами и повлиять на Трампа, чтобы он призвал Украину тоже начать такие переговоры", — подчеркнул Коваленко.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Достаточно ли у России возможностей для реализации угроз

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что у России ограниченные возможности для того, чтобы реализовать угрозы о якобы "полном уничтожении Киева".

"Я думаю, что у них (россиян, — ред.) очень ограниченные возможности в плане того, чтобы разбомбить Киев. Они нас уже пятый год бомбят. Причем активность или интенсивность и мощность ударов иногда бывает гораздо больше, чем в последний раз", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что заявления Кремля о якобы "полном уничтожении Киева" адресованы прежде всего западным партнерам Украины.

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Россия может использовать территорию Беларуси для ударов

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что сейчас Минск и Москва создают почву, чтобы оправдать возможность атак ударными дронами по западным и северным регионам Украины с территории Беларуси.

В частности, поводом для таких выводов стало заявление белорусского генерала о якобы 119 попытках украинских беспилотников пересечь границу в сторону Беларуси в течение недели.

"Такие заявления могут стать поводом для нанесения Россией ответных ударов по Украине с белорусской территории, поскольку для наземного наступления у россиян пока нет ресурсов", — говорится в сообщении.

Также аналитики не исключают, что это позволит врагу атаковать трассу Киев–Чоп — основной маршрут, соединяющий Украину с Польшей.

Возможен ли удар по трассе Киев–Чоп

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua сказал, что вероятность удара российских БПЛА по трассе Киев–Чоп с территории Беларуси велика.

Он подчеркнул, что возможность для таких атак была бы для противника наиболее эффективной.

"Если такие атаки будут с территории Беларуси, то Украине придется на них отвечать. А это может стать поводом для еще большей эскалации с воздуха в этой гибридной войне", — отметил военный эксперт.

Существует ли угроза ядерного удара

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью РБК-Украина заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины пока выглядит маловероятным, хотя такая угроза теоретически остается.

"Обычными военными средствами Россия не способна нанести Украине удар, который бы полностью обрушил ситуацию, а применение даже тактического ядерного оружия вызывает сомнения", — говорит он.

Тимочко предположил, что тема потенциальной ядерной эскалации могла обсуждаться во время контактов лидеров США, РФ и Китая, а Пекин мог донести до Москвы последствия такого шага.

"Похоже, что ему (Путину, — ред.) тоже объяснили, что любой выход за рамки риторики может очень дорого обойтись", — считает Тимочко.

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева
Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

14:02Фронт
Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:39Аналитика
Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

12:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Последние новости

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жару

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:38

Почему 29 мая нельзя тяжело работать и убираться в доме: какой церковный праздник

13:30

Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

Реклама
13:20

Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

13:18

Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

13:12

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

12:55

Сломают судьбу обидчика: каким женщинам опасно изменять по дате рожденияВидео

12:54

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

12:15

Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

12:12

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

12:11

В российско-украинской войне наступает переломный момент: эксперт назвал главные признаки

11:50

Температура опустится до +4 градусов: когда отступит холод и придет летнее тепло

11:41

ВСУ нанесли удар по НПЗ в Туапсе и атаковали ракетами Storm Shadow объекты ВВС РФ

11:26

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Реклама
11:21

Фото из разных эпох породили теории о путешествиях во времени

11:12

Украина переломила ход войны с РФ: какая стратегия кардинально изменила ситуацию

11:02

Угроза есть не только со стороны Беларуси: эксперт заявил о "коде желтом"Видео

10:46

Сорняки исчезнут надолго: агрономы назвали 2 лучших средстваВидео

10:44

Рождены ломать сценарии: какие даты указывают на "бунтарей рода" и в чем их миссияВидео

10:23

Очень вкусная бюджетная намазка из кабачка – рецепт за 10 минут

10:12

Анна Галета о реабилитации после войны: в Украине разрабатывают междисциплинарную модель восстановления человека

10:02

Каллас заявила об эвакуации посольства США из Киева: что происходит на самом деле

09:58

Кремль угрожает новыми ударами по Киеву: может ли усилиться интенсивность атак

09:26

В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

09:05

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

09:05

Генерал США назвал главное условие победы Украины в войне: причем тут Крым

09:00

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоВидео

08:45

Судьба готовит большие деньги и новую жизнь четырем знакам зодиака

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 мая (обновляется)

08:31

Невзлин: Путин ищет выход из-за эскалации войнымнение

08:22

Фронт изменился: ВСУ прорываются и восстанавливают контроль над территориями

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:51

Сможет догонять "Шахеды": в Украине испытали ракетный дрон из Эстонии

06:55

Стокгольм готовит передачу авиации Киеву: сколько Gripen получит Украина

Реклама
05:50

Ребенок не хочет спать днем: психолог назвала распространенную ошибку родителей

05:15

Три знака зодиака получат счастливый билет: кому скоро улыбнется фортуна

04:42

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

04:09

Новые правила бронирования в Украине: юрист предупредил об "абсурдной" норме

03:40

Температура опустится до +11 градусов: Украину накрывает сильное похолодание.

03:33

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

03:17

Кого ждет редкая удача и покупка дома мечты: гороскоп на июнь 2026Видео

01:50

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

00:59

Известковый налет на кране исчезнет в считанные минуты: трюк, о котором знают единицы

00:19

В ЦПД назвали ключевые условия, при которых возможна остановка войны: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять