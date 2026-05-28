Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

В России особенно активно стали говорить о "системных ударах" по Киеву.

Угрозы РФ атаковать Киев

О чем идет речь в материале:

Почему РФ вновь усилила угрозы о ударах по Киеву

Какие новые цели для ударов назвали в Кремле

Может ли Беларусь стать плацдармом для атак

Насколько реальна угроза ядерного удара

В последние дни страна-агрессор Россия усилила угрозы в адрес Украины. В Кремле заявляют о якобы подготовке "последовательных и систематических ударов" по Киеву и утверждают, что целями могут стать предприятия украинского ВПК, командные пункты и "центры принятия решений".

Главред решил выяснить, усилит ли Россия удары по Киеву и что скрывается за угрозами Кремля.

В РФ заявили о новых целях для ударов

27 мая председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий призвал начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр.

Своим заявлением он поддержал решение диктатора Владимира Путина о нанесении ударов по центрам принятия решений.

"Следует также рассмотреть возможность ударов по железнодорожным мостам через Днепр. Цель — парализовать железнодорожную инфраструктуру Украины, чтобы поезда с бронетехникой из Польши не доезжали до фронта", — сказал Слуцкий.

В Кремле призвали дипломатов покинуть Киев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российским СМИ заявил, что Россия якобы предупредила персонал иностранных дипломатических представительств о необходимости покинуть Киев.

По его словам, далее каждое посольство самостоятельно принимает решение относительно работы своих сотрудников.

"Информацию мы довели до всех, а дальше все самостоятельно принимают решения. Не все воспринимают это серьезно... Все будет зависеть от развития событий, но для нас в первую очередь важен мирный процесс и мирные способы достижения наших целей", — добавил пресс-секретарь Кремля.

Какова цель российских угроз нанести удары по Киеву

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас в России особенно активно угрожают Украине и рассказывают о "системных ударах" по Киеву.

По его словам, это типичная информационная атака со стороны России. Враг пытается повлиять на жителей крупных городов.

"Информационная атака рассчитана на жителей крупных украинских городов, чтобы они подтолкнули власть к капитуляции. Это ничем не отличается от того, что они делали раньше. Там так же угрожали, а потом били ракетами и дронами по Украине", — отметил он.

По его мнению, вполне вероятно, что таким образом россияне хотят на своих условиях возобновить переговорный процесс, ведь значительных успехов на фронте у врага сейчас нет.

"Украина переламывает ситуацию на фронте. Говорили о "частичной мобилизации" 100 тысяч россиян. Она даст им еще несколько месяцев войны с теми потерями, которые они несут. Но кардинально ситуация не изменится. Они хотят еще попробовать вклиниться в переговорный процесс с ультиматумами и повлиять на Трампа, чтобы он призвал Украину тоже начать такие переговоры", — подчеркнул Коваленко.

Достаточно ли у России возможностей для реализации угроз

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что у России ограниченные возможности для того, чтобы реализовать угрозы о якобы "полном уничтожении Киева".

"Я думаю, что у них (россиян, — ред.) очень ограниченные возможности в плане того, чтобы разбомбить Киев. Они нас уже пятый год бомбят. Причем активность или интенсивность и мощность ударов иногда бывает гораздо больше, чем в последний раз", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что заявления Кремля о якобы "полном уничтожении Киева" адресованы прежде всего западным партнерам Украины.

Россия может использовать территорию Беларуси для ударов

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что сейчас Минск и Москва создают почву, чтобы оправдать возможность атак ударными дронами по западным и северным регионам Украины с территории Беларуси.

В частности, поводом для таких выводов стало заявление белорусского генерала о якобы 119 попытках украинских беспилотников пересечь границу в сторону Беларуси в течение недели.

"Такие заявления могут стать поводом для нанесения Россией ответных ударов по Украине с белорусской территории, поскольку для наземного наступления у россиян пока нет ресурсов", — говорится в сообщении.

Также аналитики не исключают, что это позволит врагу атаковать трассу Киев–Чоп — основной маршрут, соединяющий Украину с Польшей.

Возможен ли удар по трассе Киев–Чоп

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua сказал, что вероятность удара российских БПЛА по трассе Киев–Чоп с территории Беларуси велика.

Он подчеркнул, что возможность для таких атак была бы для противника наиболее эффективной.

"Если такие атаки будут с территории Беларуси, то Украине придется на них отвечать. А это может стать поводом для еще большей эскалации с воздуха в этой гибридной войне", — отметил военный эксперт.

Существует ли угроза ядерного удара

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью РБК-Украина заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины пока выглядит маловероятным, хотя такая угроза теоретически остается.

"Обычными военными средствами Россия не способна нанести Украине удар, который бы полностью обрушил ситуацию, а применение даже тактического ядерного оружия вызывает сомнения", — говорит он.

Тимочко предположил, что тема потенциальной ядерной эскалации могла обсуждаться во время контактов лидеров США, РФ и Китая, а Пекин мог донести до Москвы последствия такого шага.

"Похоже, что ему (Путину, — ред.) тоже объяснили, что любой выход за рамки риторики может очень дорого обойтись", — считает Тимочко.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

