Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

Анжелика Рудницкая рассказала, что одно время даже была близка с предательницей Лорак.

Рудницкая высказалась в отношении Лорак

Популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая высказалась в отношении своей бывшей подруге, а ныне предательницы Украины - певице Ани Лорак.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Апостроф". По мнению Рудницкой, на позицию запроданки во многом повлиял ее бывший продюсер - Юрий Фалеса.

"С Ани Лорак мы дружили, потому что росли – одновременно начинали. Я думаю, на нее очень большое влияние оказал ее тогдашний продюсер. Он куда-то ее водил, какими-то путями и что-то не туда... До какого-то момента мы дружили. Ходили друг к другу в гости, пили чай, вместе ели вареники или пересекались на гастролях", – говорит знаменитость.

Позже, по ее словам, Лорак выбрала деньги.

"Что-то пошло не так... В нулевые пришли большие российские деньги, потому что Россия поняла – если украинская культура будет так активно развиваться и через культуру общество будет активно украинизироваться, ведь мы очень сильно начали отдаляться от РФ. Вряд ли это их радовало. Кто-то мог отказаться от этих денег и оставаться собой, а кто-то хотел присосаться к этому денежному потоку. Он затягивает", – подчеркнула Анжелика.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

