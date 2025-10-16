Украинская певица рассказала, как ее парализовало

Анжелика Рудницкая рассказала о том, как перенесла тяжелое заболевание.

Анжелика Рудницкая рассказала о болезни / Коллаж Главред, фото Instagram/anzhelikarudnytska

Чем заболела Анжелика Рудницкая

Как перенесла заболевание певица

Популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая поделилась большими проблемами со здоровьем, которы

е они перенесла.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко.

Оказалось, что ранее знаменитость болела васкулитом, но в 2008 году произошел рецидив. Артистка вспоминает, что в тот период была частично парализованной и не могла ходить вообще. По ее словам, у нее не двигалась нижняя часть тела.

Анжелика Рудницкая сильно болела/ Главред

"Я была парализована, я не могла ходить. Верхняя часть моего тела двигалась, а нижняя - вообще никак. Это был очень сложный период, потому что ты не можешь быть собой, не можешь ничего делать. Это было очень для меня трудно. Но из этого черного периода своей жизни я вынесла два урока. Все самое черное можно всегда раскрасить яркими красками, что я и сделала, потому что моя голова начала продуцировать визуальные идеи, я начала рисовать. Поскольку мне трудно было пользоваться чем-то другим, кроме нитки и иглы, то я начала рисовать ниткой и иглой. И самая тяжелая война - все же с самим собой и нужно как-то преодолеть своих внутренних демонов", - говорит артистка.

Певица сообщила, что причиной такой болезни стало переутомление. "Кроме большой усталости ничего не было. Меня положило на кровать тотальное переутомление. Неврологи советуют немного успокоиться и приходить на курс реабилитации. Мне надо раз в полгода проходить курс. Но я за время полномасштабной войны ни разу не была на реабилитации", - добавила артистка.

