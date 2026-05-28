Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

Малина остается одной из самых популярных культур в домашних садах — она быстро растет, обильно плодоносит и не требует сложного ухода. Но, несмотря на это, кусты остро реагируют на неправильное удобрение, что может сказаться и на урожае, и на устойчивости к болезням, пишет сайт Deccoria.
Какие элементы нужны малине в течение сезона
В начале весны растение больше всего нуждается в азоте — он запускает активный рост зеленой массы. По мере развития вегетации ключевыми становятся калий, фосфор, магний и кальций. Они определяют цветение, вкус ягод, их плотность и способность храниться без потери качества.
Впрочем, избыток отдельных элементов может навредить. Слишком много кальция подкисляет почву, а малина лучше всего растет в слабокислой среде с pH 5,5–6,5. Не менее опасно и перекармливание азотом в конце весны: кусты наращивают листья вместо завязи, а побеги не созревают к зиме.
Чего малина категорически не переносит
Культура чувствительна к хлоридам, поэтому для нее используют только безхлоридные удобрения. Подкормка не должна попадать на листья — это вызывает ожоги. Удобрения вносят только под основание куста, осторожно рыхля верхний слой почвы, ведь корни расположены очень близко к поверхности.
Пять органических удобрений, которые работают в июне
В июне малина готовится к активному плодоношению, и именно в этот период ее можно поддержать простыми органическими средствами. Лучше всего работает зрелый компост, который создает питательный слой и улучшает структуру почвы. Настои окопника и бурачника обеспечивают растение микроэлементами, а перед использованием их разбавляют водой.
Малина хорошо реагирует на высушенную кофейную гущу, которая подкисляет почву и добавляет питательных веществ. Измельченная банановая кожура насыщает почву калием, необходимым для формирования сладких и плотных ягод.
Когда нужны специализированные удобрения
Специалисты отмечают, что минеральные смеси стоит применять только тогда, когда кусты долго страдают от недостатка питательных веществ. Здоровая малина, за которой ухаживают правильно, прекрасно обходится органическими подкормками — они обеспечивают стабильный рост и щедрый урожай.
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
