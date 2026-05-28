Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

28 мая 2026, 13:20
Специалисты отмечают, что минеральные смеси следует применять только в тех случаях, когда кусты длительное время страдают от недостатка питательных веществ.
Как подкормить малину без химии / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Малина остается одной из самых популярных культур в домашних садах — она быстро растет, обильно плодоносит и не требует сложного ухода. Но, несмотря на это, кусты остро реагируют на неправильное удобрение, что может сказаться и на урожае, и на устойчивости к болезням, пишет сайт Deccoria.

Какие элементы нужны малине в течение сезона

В начале весны растение больше всего нуждается в азоте — он запускает активный рост зеленой массы. По мере развития вегетации ключевыми становятся калий, фосфор, магний и кальций. Они определяют цветение, вкус ягод, их плотность и способность храниться без потери качества.

Впрочем, избыток отдельных элементов может навредить. Слишком много кальция подкисляет почву, а малина лучше всего растет в слабокислой среде с pH 5,5–6,5. Не менее опасно и перекармливание азотом в конце весны: кусты наращивают листья вместо завязи, а побеги не созревают к зиме.

Чего малина категорически не переносит

Культура чувствительна к хлоридам, поэтому для нее используют только безхлоридные удобрения. Подкормка не должна попадать на листья — это вызывает ожоги. Удобрения вносят только под основание куста, осторожно рыхля верхний слой почвы, ведь корни расположены очень близко к поверхности.

Пять органических удобрений, которые работают в июне

В июне малина готовится к активному плодоношению, и именно в этот период ее можно поддержать простыми органическими средствами. Лучше всего работает зрелый компост, который создает питательный слой и улучшает структуру почвы. Настои окопника и бурачника обеспечивают растение микроэлементами, а перед использованием их разбавляют водой.

Малина хорошо реагирует на высушенную кофейную гущу, которая подкисляет почву и добавляет питательных веществ. Измельченная банановая кожура насыщает почву калием, необходимым для формирования сладких и плотных ягод.

Когда нужны специализированные удобрения

Специалисты отмечают, что минеральные смеси стоит применять только тогда, когда кусты долго страдают от недостатка питательных веществ. Здоровая малина, за которой ухаживают правильно, прекрасно обходится органическими подкормками — они обеспечивают стабильный рост и щедрый урожай.

Что любит малина / Инфографика: Главред

Смотрите видео о подкормке малины без химии:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал окупантов

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Доллар установил новый рекорд, евро дорожает: курс валют на 28 мая

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

