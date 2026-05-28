"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

Швеция выделяет пакет помощи на сумму 2,7 миллиарда долларов и передаст Украине истребители Gripen в начале 2027 года для укрепления ПВО и борьбы с КАБами.

https://glavred.info/analytics/luchshie-dlya-ukrainy-shveciya-peredaet-desyatki-samoletov-gripen-s-unikalnym-vooruzheniem-10768490.html Ссылка скопирована

Gripen — Швеция передает Украине десятки самолетов с уникальным вооружением / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Швеция передаст Украине первые истребители Gripen в начале 2027 года

Новый пакет помощи от Стокгольма составляет 2,7 миллиарда долларов

Украина планирует закупить в общей сложности 150 самолетов шведского производства

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Швецию. Главным итогом переговоров с премьер-министром Ульфом Кристерссоном стало подписание декларации об углублении оборонного сотрудничества между Украиной и Швецией — документа, который закрепляет долгосрочное партнерство в сфере вооружений, оборонной промышленности и военных технологий. Также Швеция объявила о передаче Украине самолетов Gripen.

Главред собрал основные заявления лидеров стран по итогам пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

видео дня

Сколько самолетов передает Швеция Украине и на каких условиях

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что именно системы противовоздушной обороны являются сейчас наиболее необходимыми для Украины. По его словам, потребность в эффективной ПВО становится очевидной почти ежедневно, в частности во время российских атак, которые особенно ощутимы в зимний период.

Он отметил, что Швеция уже оказала Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны, включая отдельные системы ПВО и помощь технического характера. Кристерссон подчеркнул, что современная система защиты воздушного пространства остается критически важной для Украины.

Также шведский премьер упомянул о передаче Украине истребителей F-16 и Typhoon, отметив, что авиационная поддержка является важным элементом обороны.

F-16 / Инфографика: Главред

По его словам, Швеция готова помогать Украине в восстановлении и модернизации радиолокационных систем. Кроме того, он высказал мнение, что в долгосрочной перспективе оптимальным вариантом для украинских Воздушных сил могут стать шведские истребители Gripen.

"Поэтому сейчас мы делаем важный шаг на этом нашем совместном пути. Мы передаем самолеты "Gripen"… Украина закупит 22 новых модели Gripen серии Е. Мы можем предоставить эти самолеты до 2030 года", — сказал он.

Также премьер-министр Швеции сообщил, что в начале 2027 года страна передаст Украине 16 истребителей Gripen версии C/D из собственных запасов.

Помощь Украине – сколько средств передает Швеция

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговоров была достигнута договоренность о новом пакете помощи от Швеции. По его словам, эта поддержка открывает новый уровень защиты украинцев, городов и общин.

Он отметил, что пакет общим объемом 2,7 миллиарда долларов содержит различные компоненты, направленные на усиление обороноспособности Украины.

"Есть средства, в частности, на производство дронов, почти 400 миллионов, но самое главное – Gripen", – сказал он.

Значительная часть помощи, а именно более 2 миллиардов долларов, предусмотрена именно на боевую авиацию.

Речь идет о шведских истребителях, которые должны усилить украинский воздушный флот и систему противовоздушной обороны. Украина ожидает получить первые возможности по Gripen уже в течение следующих десяти месяцев.

Gripen / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что украинская сторона будет делать все необходимое для реализации этих договоренностей.

"Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в том числе, нашей защите от российских управляемых авиабомб. Речь идет именно об эскадрильях Gripen для Украины. Это очень важная поддержка для нас", — отметил глава государства.

Также он напомнил, что Украина готова закупать истребители Gripen и уже начинает этот процесс.

Кроме того, Зеленский сообщил, что накануне на уровне Евросоюза, а также в Верховной Раде Украины были окончательно приняты решения относительно пакета европейской поддержки для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

"Это средства на 2 года, в том числе для нашей обороны. Именно из этого пакета мы направляем 2,5 миллиарда евро на закупку современных Gripen, то есть в целом в этом году и в следующем году. И дальнейшее наше сотрудничество — это развитие украинского флота, шведских Gripen. И все мы видели эти самолеты, действительно хорошие боевые машины. Это поможет нам гарантировать безопасность Украины, безопасность украинцев", — рассказал президент Украины.

О чем шла речь в письме Зеленского в США и Конгресс

"Мы вынуждены полагаться прежде всего на Соединенные Штаты. Сейчас из-за войны в Иране поставки ракет для Patriot стали более проблематичными. Во вторник я написал и направил по этому поводу специальное письмо президенту Соединенных Штатов и Конгрессу Соединенных Штатов", — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, в письме речь шла обо всех необходимых шагах и потребностях Украины, в частности о поставках достаточного количества систем Patriot, что может повлиять на завершение войны. Зеленский отметил, что Украина ожидает ответа, а также выразил благодарность сенаторам, конгрессменам и всем партнерам в США, которые положительно восприняли его обращение.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Европа должна иметь собственные антибаллистические системы ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские страны имеют собственные средства защиты от крылатых ракет, однако с противодействием баллистическим угрозам ситуация значительно сложнее.

"Считаю, что Европе нужно иметь здесь, на своем континенте, все возможности защиты. Нам нужна своя европейская антибаллистика в достаточном количестве и в достаточной силе. Мы будем над этим работать, в частности, в формате Nordic-Baltic Eight (NB8). Это один из наших наиболее действенных форматов, который объединяет Украину, нордические государства, государства Балтии. Мы готовимся к саммиту НБ-8 в июне", — отметил он.

Как Украина будет использовать самолеты Gripen

Президент Владимир Зеленский заявил, что одним из самых больших вызовов для Украины остается массовое применение Россией управляемых авиабомб. По его словам, речь идет не о сотнях, а о тысячах КАБов ежемесячно. Российская армия запускает их как со своей территории, так и с временно оккупированных украинских земель на расстояние более 100 километров.

Он подчеркнул, что Украина никогда не имела достаточного количества систем ПВО, чтобы полностью противостоять таким атакам, однако постоянно ищет способы борьбы с этой угрозой. По словам президента, управляемые авиабомбы разрушают не только гражданские объекты и критическую инфраструктуру, но и приграничные регионы, фронт и позиции военных.

КАБ / Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что больше всего от ударов КАБами страдают Донецкая, Луганская, Харьковская и Сумская области, а также многие города и села, которые фактически стираются с лица земли.

"Поэтому, конечно, эти самолеты (речь идет о Gripen, — ред.) с очень конкретным вооружением, и мы благодарны за то, что получаем самолеты с вооружением, а не просто самолеты. Эти истребители Gripen с конкретным оружием, особенно ракета "Метеор", которые могут наносить удары на расстоянии 200 километров. Мы думаем, что сможем вытеснить эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать КАБы", — сказал президент.

Он добавил, что существуют и другие важные аспекты этой проблемы, о которых пока не может говорить публично.

Сколько истребителей купит Украина у Швеции

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена приобрести все 150 истребителей Gripen, о которых было объявлено в прошлом году. По его словам, все соответствующие решения будут приниматься в сотрудничестве между Украиной и Швецией.

"Дай Бог, чтобы у нас было достаточно финансирования на это. Мы рассчитываем, как я уже сказал, на эти 90 миллиардов. Мы будем делать это шаг за шагом", — сказал он.

Президент подчеркнул, что эти самолеты чрезвычайно важны для Украины, а само соглашение открывает новый этап в развитии украинской авиации и оборонных возможностей государства.

Украина должна получить лицензию на производство ракет для Patriot

Зеленский сообщил, что Украина уже активно использует собственную авиацию, в частности самолеты и вертолеты, для противодействия массированным атакам дронов, прежде всего "Шахедов" и других беспилотников. По его словам, Россия может одновременно запускать до 600 дронов, и украинская сторона вынуждена применять все имеющиеся средства для их уничтожения.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что истребители Gripen, помимо борьбы с управляемыми авиабомбами, также должны стать важной частью будущей современной украинской авиации для противодействия ракетам, воздушным целям и дронам противника.

В то же время он отметил, что в сфере противоракетной защиты Украина пока полагается преимущественно на системы Patriot и другие подобные комплексы. Зеленский напомнил о договоренностях с Францией относительно систем SAMP/T, однако подчеркнул, что это вопрос будущего, тогда как сейчас основное внимание сосредоточено именно на Patriot и ракетах к ним, которые производятся только в США.

Также президент сообщил о достигнутых договоренностях с Германией относительно будущих пакетов помощи, однако подчеркнул, что Украина нуждается в решениях уже сегодня.

"Людей нужно спасти сегодня. А сегодня и сейчас это Соединенные Штаты, которые производят эту антибаллистику. Я начинал еще с президентом Байденом такие разговоры, продолжаю с президентом Трампом. Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство ПАК-3 - ракет к Patriot, чтобы мы помогали другим странам", — сказал он.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Он добавил, что современные системы ПВО сейчас чрезвычайно востребованы в мире, что демонстрирует и ситуация на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, Украина пока не получила лицензии на производство ракет PAC-3, но он не исключает, что в будущем такая возможность появится или страна создаст собственную систему.

"И поэтому я написал президенту Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что им нужно действовать быстрее. Мы настойчиво, очень настойчиво просим. Впереди зима. Россию не останавливает, пока не может остановить дипломатия. Мы их останавливаем нашими далекобойными санкциями", — подчеркнул глава государства

Зеленский указал на то, что мы очень просим американских партнеров помочь нам с выделением большего количества ракет для ПАК-3. Или предоставить Украине лицензии, чтобы она сама могла увеличить их количество и оказывать помощь другим странам. В июне начнет работу Конгресс Соединенных Штатов Америки.

"Я вчера встречался с конгрессменами и сенаторами. Они были у нас. Они поддерживают предложения, которые были адресованы в Конгресс и в Белый Дом. Мы рассчитываем на официальный ответ от Конгресса и от Белого Дома", — подытожил он.

Белый дом / Главред - инфографика

Когда самолеты Gripen будут в Украине

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первые истребители Gripen уже в течение следующих десяти месяцев.

Он сообщил, что украинские пилоты уже приступают к тренировочным миссиям, а также выразил надежду на расширение инфраструктуры для подготовки летного состава. По словам президента, одной из главных задач является отправка на обучение большего количества пилотов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины это непростой вопрос, поскольку многие украинские летчики сейчас выполняют боевые задачи в воздушном пространстве страны и непосредственно участвуют в защите государства и гражданского населения.

Президент отметил, что из-за этого Министерству обороны и военному командованию сложно одновременно обеспечивать оборону и направлять значительное количество пилотов на обучение за границу. Несмотря на это, Украина планирует реализовать эти намерения. По его словам, этот вопрос обсуждался во время встречи с премьер-министром Швеции и представителями военных ведомств обеих стран.

"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы отправить больше. Я думаю, что в декабре, в январе мы получим первые Gripen с нашими украинскими пилотами", — резюмировал он.

Украина должна стать "воздушным щитом Европы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже имеет уникальный мировой опыт в сфере защиты военных, критической инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, школ и других объектов.

По его словам, речь идет о современном оборонном щите, который включает наработанные технологии, программные решения и практический опыт, которого пока нет ни у одной другой страны. Украина готова делиться этими наработками с партнерами. Важной составляющей такой защиты является авиация, в частности самолеты Gripen. Также в систему входят дроны-перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, радары, авиация, вертолеты и другие элементы защиты на земле, в воздухе и на море. Зеленский подчеркнул, что речь идет прежде всего об обороне, а не о наступательных действиях.

"Опираясь на наш опыт, накопленный в ходе войны, у нас есть система радиоэлектронной борьбы. У нас, на мой взгляд, есть хороший опыт с вертолетами, даже с истребителями, но их использование, поскольку мы их не производим в такой экономике в хорошем качестве на сегодняшний день, но мы хотим, мы хотим совместное производство в Украине также. Но мы готовы сегодня делиться этим опытом, который мы получили во время войны, с нашими партнерами. Мы будем это делать, мы будем делиться этим со Швецией, мы будем строить и работать над воздушным щитом для Европы. Это наша идея, мы называем это Drone Deal", — отметил президент.

Президент также сообщил, что Украина планирует развивать сотрудничество с европейскими странами в рамках Drone Deal и в сфере военных технологий. Киев готов делиться опытом и знаниями со странами, которые имеют соответствующие возможности и заинтересованы в таком взаимодействии. На основе этого опыта Украина рассчитывает расширять совместное производство, в частности в сферах беспилотников, противоракетных систем, радаров и других средств защиты.

Зеленский подчеркнул, что все эти направления будут развиваться в партнерстве с отдельными странами, а Швеция уже является одним из ключевых международных партнеров украинского оборонно-промышленного комплекса.

В чем преимущество самолетов Gripen

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что шведский истребитель Gripen имеет ряд преимуществ перед F-16. По его словам, он почти вдвое дешевле, более универсален и способен использовать широкий спектр европейского вооружения.

В свою очередь авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап подчеркнул, что Gripen является именно тем самолетом, который сейчас больше всего соответствует потребностям Украины и оптимально подходит для выполнения поставленных задач в современных условиях.

"Ведь Gripen могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и станут носителями Taurus, которые передадут немцы, если придут в себя", — подытожил он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред