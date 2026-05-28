"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

Анна Косик
28 мая 2026, 14:02обновлено 28 мая, 14:34
У украинских военных есть шанс окончательно разгромить врага.
Украинские военные работают над тем, чтобы война вернулась на территорию агрессора / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Коваленко:

  • Украина должна истощить ресурсы РФ на фронте
  • Условия для провала врага Украина может создать, но на это нужно время
  • Безрезультатность летнего наступления РФ приведет к провалу обороны противника

Украина может создать условия для провала обороны страны-агрессора России и перенести войну на ее территорию уже в 2027 году. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, для этого нужно сделать несколько важных шагов. Первый из них — это истощение человеческого ресурса России настолько, чтобы она уже не смогла компенсировать потери за счет мобилизации.

"Второй — это потеря врагом связи, то есть полное уничтожение элементов связи россиян и их телекоммуникаций", — добавил аналитик.

Третий шаг заключается в том, чтобы перерезать логистику российских войск, чтобы они не могли своевременно компенсировать ежемесячные, еженедельные и ежесуточные потери из-за отсутствия стабильной качественной логистики.

"Именно с этого начнется обвал обороны противника. Это долгий путь. Это произойдет не завтра, не через две-три недели и не через два-три месяца. Я даже не уверен, что мы полноценно увидим эти события в 2026 году. Но завершение летней наступательной кампании и ее безрезультатность приведут к созданию условий для провала обороны", — подчеркнул Коваленко.

В российско-украинской войне наступает переломный момент

Главред писал , что, по словам Александра Коваленко, в российско-украинской войне формируется новая динамика, которая все более очевидно играет в пользу Украины. Хотя о окончательном переломе говорить еще рано, изменения на фронте свидетельствуют о том, что российская армия теряет способность наступать, а ее главная ставка — массовость — перестает давать результат.

Человеческий ресурс, который Кремль годами считал ключевым преимуществом, больше не работает в условиях современной высокотехнологичной войны. Коваленко отметил, что российские войска вступают в фазу истощения, а темпы их продвижения упали до минимума.

Напомним, Главред писал, что война в Украине может продлиться еще 2-3 года. За последнее время эффективность украинской обороны постепенно повысилась. В этом помогло использование беспилотников.

Ранее стало известно, что российские оккупанты заявили о захвате приграничного села Гранов в Харьковской области, но эта информация является лишь очередной порцией лжи.

Накануне министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина запускает "логистический локдаун" армии России и масштабирует middle strike-удары по тылу врага.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Александр Коваленко новости Украины Фронт
