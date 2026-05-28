Портативные солнечные панели открыли новые возможности для дома

Константин Пономарев
28 мая 2026, 14:42
Солнечные панели с аккумулятором способны обеспечить интернет, освещение и зарядку техники даже вдали от электросети.
Портативные солнечные панели все чаще становятся спасением для людей, которые хотят оставаться с электричеством / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какие устройства работают от портативных солнечных панелей
  • Почему без аккумулятора солнечные панели почти бесполезны
  • Какие устройства неожиданно мало потребляют энергии

Портативные солнечные панели все чаще становятся спасением для людей, которые хотят оставаться с электричеством во время отключений света, путешествий или отдыха на природе.

Однако многие ошибочно считают, что панели способны напрямую питать технику. На практике для стабильной работы устройств почти всегда требуется дополнительный аккумулятор или портативная зарядная станция. Об этом пишет издание BGR.

Смартфоны, планшеты и камеры

Наиболее простыми для зарядки считаются смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и фототехника. Для них обычно хватает компактных панелей мощностью 10–40 Вт.

Если подключить устройства через портативную электростанцию с USB-A или USB-C, зарядка будет проходить быстрее и стабильнее даже при переменной погоде.

Ноутбуки требуют более мощной системы

Современные ноутбуки расходуют значительно больше энергии (от 25 до 120 Вт в зависимости от модели и нагрузки). Для их работы специалисты рекомендуют использовать зарядные станции мощностью от 300 Вт.

Ноутбуки требуют более мощной системы / Фото: Shutterstock

Эксперты отмечают, что прямое подключение ноутбука к солнечной панели через USB-C не всегда надежно. Из-за облаков или слабого солнца напряжение может меняться, поэтому аккумулятор выполняет роль буфера и защищает технику от перебоев.

Телевизор и проектор можно взять даже на природу

Компактные LED-телевизоры и современные проекторы также можно подключать к солнечным панелям. Небольшие телевизоры диагональю 24–32 дюйма обычно потребляют от 20 до 50 Вт.

Вместе с Bluetooth-колонками и инвертором мощностью 300–500 Вт такая система позволяет организовать полноценный кинотеатр под открытым небом.

Starlink и роутеры работают от солнечной энергии

Особенно востребованными автономные системы стали для обеспечения связи и интернета. Терминал Starlink Mini потребляет около 20–40 Вт, а компактной электростанции емкостью 200 Вт·ч хватает на несколько часов работы.

Особенно востребованными автономные системы стали для обеспечения связи и интернета / Фото: скриншот с Youtube

Мобильные 4G- и 5G-роутеры расходуют еще меньше энергии, поэтому считаются одним из самых удобных вариантов для автономного питания.

Освещение может работать даже в пасмурную погоду

Светодиодные лампы, гирлянды и переносные фонари практически не нагружают систему. Панель мощностью 100–200 Вт вместе с аккумулятором на 200 Вт-ч способна обеспечить освещение на несколько вечеров подряд.

Панель мощностью 100–200 Вт вместе с аккумулятором на 200 Вт-ч способна обеспечить освещение / Фото: скриншот с Youtube

Даже при облачной погоде такие устройства продолжают эффективно работать благодаря накопленной энергии.

На что обращать внимание при выборе

Специалисты советуют ориентироваться не только на мощность солнечной панели, но и на параметры зарядной станции. Именно аккумулятор обеспечивает стабильную подачу энергии и позволяет пользоваться техникой независимо от погоды и времени суток.

При выборе системы важно учитывать мощность инвертора, емкость батареи и общее энергопотребление устройств, которые планируется подключать.

Смотрите в видео о том, как выбрать зарядную станцию:

Ранее Главред писал о том, что эксперт раскрыл простой трюк для усиления солнечных панелей. Спрос на автономные источники питания растет, особенно среди украинцев на фоне агрессии РФ и атак на энергетическую инфраструктуру.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Об источнике: BGR

Сайт является один из самых известных онлайн-источников новостей в сфере технологий, развлечений и науки, глубокого анализа и обзоров продуктов. BGR также является одним из старейших онлайн-сайтов, посвященных мобильным и технологическим новациям.

