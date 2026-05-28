Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

Бомбардировщики Ту-95МС, вероятно, оснащены крылатыми ракетами.

Угроза ракетного удара

Кратко:

В течение дня фиксируется активность авиации РФ

Есть признаки подготовки РФ к массированному удару

Страна-агрессор Россия может готовиться к нанесению нового массированного ракетного удара по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.

Отмечается, что в течение дня наблюдается высокая активность стратегической авиации РФ.

"В течение всего дня сохраняется высокая активность стратегической авиации, в том числе коммуникации пунктов управления, что может свидетельствовать о начале подготовки к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины. Об изменениях или полученных предупреждениях — сообщим отдельно", — говорится в сообщении.

Мониторы ранее также заявляли, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполняли передислокацию с аэродрома "Украинка" (Дальний Восток) на аэродром "Энгельс".

Не исключено, что передислокация происходила с целью оснащения самолетов крылатыми ракетами.

Есть ли риск новых масштабных атак на Киев

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых масштабных атак на Киев остается достаточно высоким.

Он напомнил, что во время последней атаки российская армия использовала практически весь спектр ракетного вооружения, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

"Возможность повторения есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше", — добавил эксперт.

Удары по Украине — последние новости

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее официально сообщил американской стороне о подготовке системных ударов по Киеву, которые будут направлены на важные для Украины объекты.

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине в течение недели из-за накопления врагом баллистических ракет и проблем украинской ПВО со сбиванием.

Кроме того, в ночь на 27 мая Чернигов подвергся массированной атаке вражеских дронов, в результате которой было повреждено одно из предприятий города.

Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

