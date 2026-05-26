Квартира украинской актрисы пострадала из-за атаки россиян на Киев: как выглядит

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как пострадала ее квартира во время жесткой атаки россиян на столицу Украины - Киев.
Кадрами разрушений она поделилась на своей странице в Instagram.
Как известно, во время атаки в ночь на 24 мая, больше всего пострадала киевская Лукьяновка. Российские террористы полностью уничтожили рынок и торговый центр.
Теперь оказалось, что во время атаки пострадала и квартира украинской актрисы.
"Я так люблю Лукьяновку, но сегодня у меня так повредило окна и двери", - написал актриса.
Она также показала кадры повреждений.
О персоне: Даша Трегубова
Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия.
Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер".
Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України.
Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.
