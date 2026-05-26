Квартира украинской актрисы пострадала из-за атаки россиян на Киев: как выглядит

Даша Трегубова показала кадры, как пострадала ее квартира после атаки РФ.

Даша Трегубова показала свой "покалеченный" дом

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о том, как пострадала ее квартира во время жесткой атаки россиян на столицу Украины - Киев.

Кадрами разрушений она поделилась на своей странице в Instagram.

Как известно, во время атаки в ночь на 24 мая, больше всего пострадала киевская Лукьяновка. Российские террористы полностью уничтожили рынок и торговый центр.

Теперь оказалось, что во время атаки пострадала и квартира украинской актрисы.

"Я так люблю Лукьяновку, но сегодня у меня так повредило окна и двери", - написал актриса.

Она также показала кадры повреждений.

О персоне: Даша Трегубова Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия. Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер". Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України. Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

