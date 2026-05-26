Без лишних нервов для мамы: как легко ввести в прикорм куриное яйцо

Вы узнаете:
- В каком виде подавать ребенку яйцо в первый раз
- Сколько яйца при введении в прикорм может съесть ребенок
В 6 месяцев родители начинают вводить в рацион ребенка разнообразные продукты. Среди них есть и аллергены. Например, куриное яйцо — один из самых распространенных аллергенов.
Но, как узнал Главред, его введение в прикорм очень важно в первый год жизни малыша. Об этом на своем YouTube-канале рассказала детский нутрициолог и эксперт по прикорму Карина Колесниченко.
В каком виде лучше вводить яйцо в прикорм
Колесниченко советует впервые подавать ребенку яйцо в виде омлета на водяной бане. Для этого нужно взбить яйцо, налить его в силиконовую формочку примерно до половины и поставить в кастрюлю.
Далее заливаем ее кипятком примерно до уровня яйца и готовим омлет на небольшом огне под закрытой крышкой около 15 минут с момента закипания воды.
Как подавать омлет ребенку
Подача омлета зависит от возраста ребенка. С 6 до 8 месяцев омлет нужно нарезать на брусочки длиной с палец. Если ребенок впервые пробует яйцо, то после первого кусочка брусочек нужно убрать, поскольку аллергены нужно вводить в микродозах.
С 8 до 12 месяцев омлет детям нужно подавать в виде кубиков размером 1 на 1 сантиметр.
Если ребенок начал прикорм в виде пюре, то омлет можно хорошо размять вилкой или перетереть через сито.
"Также яйцо можно просто сварить и подать 1/8 яйца. Варить яйцо для малыша следует 10 минут после закипания воды", — добавила эксперт.
О персоне: Карина Колесниченко
Карина Колесниченко — специалист по детскому питанию и эксперт по прикорму. В соцсетях рассказывает о научно обоснованном современном питании для детей. В Instagram на ее страницу подписаны более 66 тысяч пользователей.
