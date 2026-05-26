РФ усиливает давление на Харьков, Сумы, Запорожье: раскрыт план Путина на 2026 год

Ключевые факты:
- Путин готовит новый план войны на лето 2026 года
- РФ пытается ослабить украинскую оборону на Донбассе
- Украина готовит оборону и дальние удары по РФ
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года. Его цель остается неизменной — полный захват. Донецкой области. Что задумал Кремль — пишет немецкое издание Bild.
Как рассказал австрийский военный эксперт Маркус Райснер, в настоящее время Россия сосредоточена главным образом на центральном участке восточного фронта и одновременно усиливает давление на Харьков, Сумы и Запорожье на севере. По его словам, цель состоит в том, чтобы "атаковать Украину в ослабленных точках в центре фронта на Донбассе".
План Кремля состоит в том, чтобы вынудить Украину передислоцировать войска на север, чтобы Россия впоследствии могла легче атаковать и захватить Донецкую область.
Британский эксперт по России Кир Джайлз более осторожно оценивает ситуацию. В частности, он пока не видит "надежных данных" для крупного российского летнего наступления.
"Точное местоположение линии фронта в конечном итоге остается второстепенным фактором для исхода войны", — сказал Джайлз.
Решающими, по его словам, являются "дипломатические, экономические и политические аспекты". Россия в первую очередь хочет "подорвать" устойчивость Украины — посредством "давления со стороны Соединенных Штатов" и жестоких "дальних атак на мирное население" — таких, как массированный удар по Киеву 24 мая.
Украина укрепляет оборону
Украинский полковник Владимир Полевый объяснил, что Украина рано поняла, "что планируют россияне". Поэтому Киев укрепил свои "оборонительные линии".
В то же время Украина усилила свои возможности для "глубоких ударов", чтобы перерезать пути снабжения противника. Силы обороны почти ежедневно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и промышленные предприятия с помощью беспилотников большой дальности",
Полковник Рейснер считает, что эти атаки являются частью "стратегических воздушных кампаний" против России. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы оказать давление на российскую логистику, поставки топлива и военную экономику.
Украинские города готовят к круговой обороне
Как писал Главред, ситуация на границе с Беларусью пока находится под контролем. В то же время в Волынской области продолжается усиление обороны границы. Возможна эвакуация населения в случае угрозы вторжения.
Ранее военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что Россия усиливает давление на режим Александра Лукашенко, пытаясь втянуть Беларусь в новый этап войны против Украины. Кремль рассматривает участие белорусской армии как инструмент влияния на украинское командование.
Известно, что Одессу и область также готовят к круговой обороне. Создается разветвленная система помех, что сделает возможное вражеское наступление технически невозможным. Активно привлекаются гражданские - от студентов до пенсионеров, которые проходят обучение на полигонах под руководством инструкторов.
Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что даже наличие у страны-агрессора России огромного количества бронетехники не гарантировало бы успеха в случае нового наступления на Киев.
По его словам, массовое применение дронов кардинально изменило ситуацию на поле боя. Поэтому при попытке наступления на Киев российские танки столкнулись бы с масштабными атаками беспилотников.
Об источнике: Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек
