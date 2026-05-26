Путин придумал, как привлечь россиян на войну против Украины: что известно

Анна Ярославская
26 мая 2026, 07:35
Свежие долги военных оккупационной армии в России спишут по хитрой схеме.
Списание долгов оккупантов - банки РФ заставят простить займы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

О чем пишет The Moscow Times:

  • Россия ввела повторную волну прощения просроченных займов оккупантам
  • Списание долга возможно только после судебного решения о взыскании
  • Все кредитные обязательства семьи прекращаются в случае смерти бойца

Российский диктатор Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Впервые глава страны-агрессора разрешил военным оккупационной армии и их родственникам не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024-го.

Как пишет издание The Moscow Times, Путин подписал соответствующий указ.

Документ касается тех, кто заключил контракт с Минобороны с 1 мая 2026-го на срок не менее года. В совокупности долги таких военнослужащих и их супругов не должны превышать 10 млн рублей.

Списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо же выдачи или предъявления исполнительного акта.

The Moscow Times напоминает, что в первый раз Путин разрешил российским оккупантам и их семьями не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если займ был взят до 1 декабря того же года.

"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно он был призван или подписал контракт", - отмечает издание.

The Moscow Times также пишет о том, что в начале 2026 года граждане РФ стали чаще получать "мобилизационные предписания" при посещении военкоматов, куда их вызывают для "уточнения сведений" или по электронным повесткам. Особенно много повесток приходит запасникам. Их чаще всего вызывают для "уточнения данных" (и реже — для медицинского освидетельствования), а при явке пытаются вклеить мобилизационное предписание, уговорить вступить в резерв или подписать контракт.

Мобилизация в России и война РФ в Украине - последние новости

Как писал Главред, в 2026 году Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Силы обороны за месяц уничтожают такое же количество оккупантов, которое мобилизует Россия, но численность российских войск в настоящее время растет за счет привлечения военных из стратегического резерва.

В свою очередь, Сырский заявлял, что украинские Силы беспилотных систем уже 4 месяца подряд уничтожают оккупантов в количестве, превышающем число мобилизованных Россией, при этом РФ уже увеличила численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а к концу года планирует иметь 165,5 тысячи военнослужащих СБС.

По словам министра обороны Михаила Федорова, Украина фиксирует беспрецедентные темпы истощения российских сил: агрессор ежедневно теряет в среднем 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий.

По итогам заседания Ставки 17 мая Зеленский заявил, что Украина приняла к сведению информацию о планах России мобилизовать 100 тысяч человек и усилит свои силы на Черниговско-Киевском направлении.

Как мобилизация в РФ может изменить ситуацию на фронте: мнение эксперта

В теории проведение мобилизации в России могло бы повлиять на баланс сил. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, если такое решение и будет принято, то речь пойдет как минимум о 300 тысячах человек, ведь нет смысла запускать масштабный призыв без формирования значительного резерва, способного обеспечить российские войска ресурсом как минимум на год активных боевых действий без учета потерь.

Он также подчеркнул, что, несмотря на традиционно низкое внимание россиян к собственным потерям, сейчас нехватка личного состава уже становится ощутимой.

"В то же время, даже если они соберут эти 300 тысяч и сконцентрируют их на одном направлении, другие участки фронта неизбежно начнут страдать от нехватки ресурсов. Поэтому, скорее всего, произойдет определенное перераспределение сил между направлениями", — отметил он.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

