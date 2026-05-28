Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

Экономист Олег Пендзин отметил, что в рейтинге не учтены страны с гораздо более высокой продовольственной инфляцией.

Ключевые тезисы Пендзина:

Украина вошла в топ-15 стран по росту цен на продукты

Прогноз продовольственной инфляции — около 9-9,4%

В рейтинге не учтены страны с гораздо более высокой инфляцией

Украина попала в топ-15 стран мира по темпам роста цен на продукты питания, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Однако методология FAO является неполной, а сам рейтинг не отражает реальной ситуации в мире. Об этом в интервью Главреду заявил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что продовольственная инфляция в стране может достичь 9,2% в годовом исчислении. Национальный банк Украины также ухудшил свой прогноз и ожидает инфляцию на уровне около 9,4% до конца года.

Впрочем, экономист отнесся к таким оценкам критически. По словам эксперта, в анализе международной организации не учтены страны с гораздо худшей продовольственной ситуацией.

"Я даже не хочу это обсуждать, потому что ФАО, составляя свой прогноз, исключила весь перечень стран, которые испытывают фантастические проблемы с продовольствием. В частности, там не учли половину Африки, половину Латинской Америки и т. д.", - подчеркнул Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине

Он добавил, что в отдельных странах ситуация значительно критичнее, чем в Украине. В качестве примера экономист привел Венесуэлу, где, по его словам, годовой рост цен на продукты достигает около 250%, однако страна вообще не попала в рейтинг FAO.

"Это не прогноз, а какой-то кошмар! Половину стран мира, где царит огромный голод, даже не учли, а там цены на продовольствие растут на 200–300% в год. В общем, 9% роста цен на продовольствие — это не так существенно. Например, в США цена на рождественскую индейку выросла за год на 12%, но почему-то Штатов нет в этом списке", - пояснил эксперт.

Отдельно Пендзин прокомментировал вопрос домашних запасов продуктов. По его словам, украинцы традиционно заготавливают часть продуктов на зиму, однако из-за высоких цен ассортимент таких запасов сузился.

"Украинцы и так делают запасы, чтобы прокормиться зимой, но консервируют исключительно максимально доступное: огурцы, кабачки и т. п. Еще делают квашеную капусту. А варенье или компоты при таких ценах на фрукты и ягоды просто не по карману. Например, варенье из малины в лучшем случае закрывают маленькую баночку, просто чтобы лечиться. Так же уже давно почти никто не варит варенье из абрикосов. Потому что собственного урожая уже несколько лет нет, а импортные слишком дорогие", - отметил он.

Как изменятся цены на продукты в июне - прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует, что в июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сразу нескольких факторов - сезонного поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и спроса.

По его словам, из-за войны ключевую роль играет стабильность поставок, ведь любые перебои в логистике напрямую влияют на конечную стоимость продуктов. Дополнительным фактором роста цен остается высокая стоимость топлива, что повышает себестоимость производства и доставки, в частности для мяса, молочных продуктов и хлеба.

В то же время эксперт ожидает увеличения предложения овощей нового урожая, что традиционно может способствовать снижению цен на часть продуктов. Однако общая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от возможного ажиотажа на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжают расти цены на прошлогоднюю морковь из-за сокращения запасов качественной продукции. По данным аналитиков EastFruit, на рынке ощущается дефицит качественного овоща, что подталкивает цены вверх.

Также, несмотря на падение покупательной способности населения, цены на мясо могут и дальше расти, говорит экономист Олег Пендзин. Самым доступным видом мяса остается курятина, которую преимущественно производят крупные птицефабрики (более 90% рынка).

Кроме того, начали расти цены на прошлогодний картофель из-за сезонного сокращения предложения и стабильного спроса. Сейчас картофель урожая 2025 года продают по 6-12 грн/кг, что примерно на 15% дороже, чем неделей ранее.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

