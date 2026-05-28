Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

Руслана Заклинская
28 мая 2026, 17:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Экономист Олег Пендзин отметил, что в рейтинге не учтены страны с гораздо более высокой продовольственной инфляцией.
Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию
Украина вошла в топ-15 стран по росту цен на продукты / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Ключевые тезисы Пендзина:

  • Украина вошла в топ-15 стран по росту цен на продукты
  • Прогноз продовольственной инфляции — около 9-9,4%
  • В рейтинге не учтены страны с гораздо более высокой инфляцией

Украина попала в топ-15 стран мира по темпам роста цен на продукты питания, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Однако методология FAO является неполной, а сам рейтинг не отражает реальной ситуации в мире. Об этом в интервью Главреду заявил экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что продовольственная инфляция в стране может достичь 9,2% в годовом исчислении. Национальный банк Украины также ухудшил свой прогноз и ожидает инфляцию на уровне около 9,4% до конца года.

видео дня

Впрочем, экономист отнесся к таким оценкам критически. По словам эксперта, в анализе международной организации не учтены страны с гораздо худшей продовольственной ситуацией.

"Я даже не хочу это обсуждать, потому что ФАО, составляя свой прогноз, исключила весь перечень стран, которые испытывают фантастические проблемы с продовольствием. В частности, там не учли половину Африки, половину Латинской Америки и т. д.", - подчеркнул Пендзин.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Он добавил, что в отдельных странах ситуация значительно критичнее, чем в Украине. В качестве примера экономист привел Венесуэлу, где, по его словам, годовой рост цен на продукты достигает около 250%, однако страна вообще не попала в рейтинг FAO.

"Это не прогноз, а какой-то кошмар! Половину стран мира, где царит огромный голод, даже не учли, а там цены на продовольствие растут на 200–300% в год. В общем, 9% роста цен на продовольствие — это не так существенно. Например, в США цена на рождественскую индейку выросла за год на 12%, но почему-то Штатов нет в этом списке", - пояснил эксперт.

Отдельно Пендзин прокомментировал вопрос домашних запасов продуктов. По его словам, украинцы традиционно заготавливают часть продуктов на зиму, однако из-за высоких цен ассортимент таких запасов сузился.

"Украинцы и так делают запасы, чтобы прокормиться зимой, но консервируют исключительно максимально доступное: огурцы, кабачки и т. п. Еще делают квашеную капусту. А варенье или компоты при таких ценах на фрукты и ягоды просто не по карману. Например, варенье из малины в лучшем случае закрывают маленькую баночку, просто чтобы лечиться. Так же уже давно почти никто не варит варенье из абрикосов. Потому что собственного урожая уже несколько лет нет, а импортные слишком дорогие", - отметил он.

Как изменятся цены на продукты в июне - прогноз экономиста

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак прогнозирует, что в июне цены на продукты в Украине будут формироваться под влиянием сразу нескольких факторов - сезонного поступления нового урожая, стоимости топлива, логистики и спроса.

По его словам, из-за войны ключевую роль играет стабильность поставок, ведь любые перебои в логистике напрямую влияют на конечную стоимость продуктов. Дополнительным фактором роста цен остается высокая стоимость топлива, что повышает себестоимость производства и доставки, в частности для мяса, молочных продуктов и хлеба.

В то же время эксперт ожидает увеличения предложения овощей нового урожая, что традиционно может способствовать снижению цен на часть продуктов. Однако общая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от возможного ажиотажа на отдельные товары.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине продолжают расти цены на прошлогоднюю морковь из-за сокращения запасов качественной продукции. По данным аналитиков EastFruit, на рынке ощущается дефицит качественного овоща, что подталкивает цены вверх.

Также, несмотря на падение покупательной способности населения, цены на мясо могут и дальше расти, говорит экономист Олег Пендзин. Самым доступным видом мяса остается курятина, которую преимущественно производят крупные птицефабрики (более 90% рынка).

Кроме того, начали расти цены на прошлогодний картофель из-за сезонного сокращения предложения и стабильного спроса. Сейчас картофель урожая 2025 года продают по 6-12 грн/кг, что примерно на 15% дороже, чем неделей ранее.

Читайте также:

О личности: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
продукты питания цены на продукты Олег Пендзин новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:30Война
Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

17:55Война
Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя брать кота на руки: причина, о которой мало кто говорит

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Не нужны миллионы: какие знаки зодиака умеют искренне радоваться жизни

Последние новости

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украински

18:55

Это не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

Реклама
18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

Реклама
16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

14:17

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Овну - настоящая любовь, Стрельцам - обман

14:05

Остапчуки показали фото со свадьбы и покинули Украину

14:02

"Возможно, даже в 2027": аналитик спрогнозировал масштабный провал оккупантов

13:49

"Кто-то тухнет": Дарья Петрожицкая рассказала о сложностях с женихом

13:43

Даты больших церковных праздников в 2026 году по новому стилю: что изменилось

Реклама
13:39

Кремль угрожает Украине новой волной ударов: существует ли угроза для Киева

13:38

Почему 29 мая нельзя тяжело работать и убираться в доме: какой церковный праздник

13:30

Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

13:20

Малина отблагодарит щедрым и сладким урожаем: чем подкормить кусты в июне

13:18

Цена взлетела на 27%: в Украине из-за дефицита дорожает популярный продукт

13:12

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

12:55

Сломают судьбу обидчика: каким женщинам опасно изменять по дате рожденияВидео

12:54

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

12:15

Невеста попала в нелепую ситуацию с пиццей перед свадьбой мечты

12:12

Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять