Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для дома

Неожиданный способ реставрации мебели стал вирусным в сети. Девушка использовала простой материал, чтобы сделать старый стул мягче и удобнее.

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Девушка показала в TikTok необычный способ обновить старый стул / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@erikadoesitherself

Вы узнаете:

Как дешевый стул превратился в дизайнерскую мебель

Как простой лайфхак сделал мебель намного удобнее

Почему способ реставрации девушки быстро стал популярным

Старый и потрепанный стул, купленный за небольшие деньги в комиссионном магазине, получил вторую жизнь благодаря необычному лайфхаку, который стремительно набирает популярность в соцсетях.

Девушка показала, как с помощью недорогих материалов можно превратить ненужную мебель в удобный и стильный элемент интерьера. Ее ролик стал вирусным в TikTok.

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Автор идеи использовала мягкую обивочную ткань, термоклей, мебельный степлер и обычные плавательные трубки для бассейна. Именно они стали главным секретом проекта, позволив создать объемную мягкую спинку и сделать жесткий стул значительно комфортнее.

Зачем нужны обычные плавательные трубки

Для начала девушка вырезала основу для будущей мягкой спинки и подготовила плавательные трубки, разрезав их вдоль пополам. После этого детали приклеили к основе, формируя мягкий рельеф, который затем закрыли декоративной тканью.

По словам автора проекта, такой способ подходит как для стульев с прямой спинкой, так и для моделей с изогнутой конструкцией. При желании аналогичным образом можно обновить и сиденье.

Простое решение вместо покупки новой мебели

После установки мягких элементов стул обтянули тканью и закрепили ее мебельным степлером. Для аккуратного внешнего вида края скрыли декоративной окантовкой, которая также замаскировала крепления.

Девушка отремонтировала старый стул своими руками / Фото: tiktok.com/@erikadoesitherself

В результате старая мебель приобрела совершенно новый вид, а затраты на переделку оказались минимальными по сравнению с покупкой нового стула.

Почему такие проекты становятся все популярнее

Интерес к самостоятельной реставрации мебели продолжает расти. Люди все чаще выбирают бюджетные способы обновления интерьера, используя вещи из секонд-хендов и комиссионных магазинов.

Подобные проекты позволяют не только экономить деньги, но и создавать уникальные предметы интерьера, которых невозможно найти в обычных мебельных магазинах.

Смотрите в видео о том, как девушка обновила старый стул:

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