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Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для дома

Константин Пономарев
6 июня 2026, 16:48
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Неожиданный способ реставрации мебели стал вирусным в сети. Девушка использовала простой материал, чтобы сделать старый стул мягче и удобнее.
Девушка показала в TikTok необычный способ обновить старый стул
Девушка показала в TikTok необычный способ обновить старый стул / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@erikadoesitherself

Вы узнаете:

  • Как дешевый стул превратился в дизайнерскую мебель
  • Как простой лайфхак сделал мебель намного удобнее
  • Почему способ реставрации девушки быстро стал популярным

Старый и потрепанный стул, купленный за небольшие деньги в комиссионном магазине, получил вторую жизнь благодаря необычному лайфхаку, который стремительно набирает популярность в соцсетях.

Девушка показала, как с помощью недорогих материалов можно превратить ненужную мебель в удобный и стильный элемент интерьера. Ее ролик стал вирусным в TikTok.

видео дня

Автор идеи использовала мягкую обивочную ткань, термоклей, мебельный степлер и обычные плавательные трубки для бассейна. Именно они стали главным секретом проекта, позволив создать объемную мягкую спинку и сделать жесткий стул значительно комфортнее.

Зачем нужны обычные плавательные трубки

Для начала девушка вырезала основу для будущей мягкой спинки и подготовила плавательные трубки, разрезав их вдоль пополам. После этого детали приклеили к основе, формируя мягкий рельеф, который затем закрыли декоративной тканью.

По словам автора проекта, такой способ подходит как для стульев с прямой спинкой, так и для моделей с изогнутой конструкцией. При желании аналогичным образом можно обновить и сиденье.

Простое решение вместо покупки новой мебели

После установки мягких элементов стул обтянули тканью и закрепили ее мебельным степлером. Для аккуратного внешнего вида края скрыли декоративной окантовкой, которая также замаскировала крепления.

Девушка отремонтировала старый стул своими руками
Девушка отремонтировала старый стул своими руками / Фото: tiktok.com/@erikadoesitherself

В результате старая мебель приобрела совершенно новый вид, а затраты на переделку оказались минимальными по сравнению с покупкой нового стула.

Почему такие проекты становятся все популярнее

Интерес к самостоятельной реставрации мебели продолжает расти. Люди все чаще выбирают бюджетные способы обновления интерьера, используя вещи из секонд-хендов и комиссионных магазинов.

Подобные проекты позволяют не только экономить деньги, но и создавать уникальные предметы интерьера, которых невозможно найти в обычных мебельных магазинах.

Смотрите в видео о том, как девушка обновила старый стул:

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TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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