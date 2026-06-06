Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 7 июня
- Что можно делать 7 июня
- Что нельзя делать 7 июня
В воскресенье, 7 июня, по православному календарю чтят память святого священномученика Теодота Анкирского - епископа, который отдал жизнь за веру во времена жестоких гонений на христиан. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 июня
Святой Теодот жил в конце III - начале IV века, когда последователи христианства в Римской империи подвергались постоянным преследованиям. Свое служение он нес в древнем городе Анкира, который находился в области Галатия на территории Малой Азии.
Будучи епископом, Теодот заботился о христианской общине, поддерживал верующих в трудные времена и помогал тем, кто страдал за свою веру. По преданию, он оказывал помощь заключенным христианам, укреплял их духовно и призывал сохранять верность Христу даже перед лицом смертельной опасности.
Церковь сохранила память о Теодоте как о мужественном пастыре, который не оставил свою паству в период самых суровых испытаний. Несмотря на угрозы и давление со стороны властей, он продолжал проповедовать христианское учение и поддерживать единоверцев.
Во время очередной волны преследований епископ был арестован. Его подвергали жестоким допросам и пыткам, требуя отказаться от веры и поклониться языческим богам. Однако святой остался непоколебимым и до конца сохранил преданность своим убеждениям.
Согласно церковному преданию, Теодот принял мученическую смерть за Христа.
Приметы 7 июня
- Если утро ясное и тихое - лето будет теплым и урожайным.
- Обильная роса с утра - до погожого, но жаркого дня.
- Дождь в этот день - на долгую и влажную погоду в июне.
Что нельзя делать 7 июня
По народным представлениям, в этот день разрешается работать только до полудня и только по крайней мере. Также существовал запрет на финансовые дела: не советовали ни занимать деньги, ни брать взаймы, чтобы не навлечь недостаток и неуверенность в будущем.
Что можно делать 7 июня
В народной традиции этот день закрепился под названиями "Федотов день" и "Федот Урожайщик". В древности именно с этого времени нередко начинали посев ржи, увязывая дату с началом важных сельскохозяйственных работ и надеждой на щедрый урожай.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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