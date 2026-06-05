В Украине появится новый госпраздник: что будем праздновать 11 июня

Кратко:
- Украина стала первой страной в мире, которая создала СБС как отдельный род войск
- Праздник предлагается ежегодно отмечать 11 июня
В Украине планируют учредить новый профессиональный праздник - День Сил беспилотных систем. Согласно проекту президентского указа, его предлагается ежегодно отмечать 11 июня. Об этом сообщила Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск в составе Вооруженных сил.
"Согласно проекту указа президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий. День тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит операции, запускает и поражает цели", – написала глава правительства.
Свириденко подчеркнула, что украинские военные, использующие беспилотные технологии, продемонстрировали миру эффективность современных подходов к ведению войны.
По ее мнению, именно Силы беспилотных систем доказали, что инновационные и нестандартные решения способны существенно влиять на ход боевых действий даже в противостоянии с государством, обладающим значительным военным потенциалом.
"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", – подчеркнула она.
Ожидается, что новый праздник станет символом признания вклада военнослужащих Сил беспилотных систем в укрепление обороноспособности страны и развитие современных военных технологий.
Как Украина использует свои беспилотники - детали
Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.
Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.
Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.
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О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
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