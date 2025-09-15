Укр
У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 18:16
315
По словам Палисы, различные модели перехватчиков имеют разную эффективность.
У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Defence24.pl

Что сказал Павел Палиса:

  • Украина пытается эффективно справляться со всеми угрозами с воздуха
  • Враг развивается, и мы на месте не стоим

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать реактивные "Шахеды". Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Об этом сообщают "Новини.LIVE".

Он отметил, что различные модели перехватчиков имеют разную эффективность. По его словам, на это влияет очень много факторов – от модели дрона до обученности экипажей и погодных условий.

видео дня

"Мы пытаемся выстроить оптимальную систему на разных рубежах, на разных высотах для того, чтобы в конечном счете эффективно справляться со всеми массированными угрозами с воздуха со стороны Российской Федерации", – акцентировал Палиса.

На вопрос о противодействии реактивным "Шахедам" врага, заместитель руководителя ОП ответил так: "У нас есть дроны-перехватчики, которые способны бороться с "Шахедами" на реактивных двигателях. Враг развивается, и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет".

Смотрите видео заявления Палисы:

Производство и применение дронов россиянами - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Накануне СМИ писали, что Россия стала первой в важнейшей модернизации FPV-дронов - добавлении кабеля из оптоволокна, который соединяет беспилотник с пилотом.

Напомним, Главред писал, что по словам военных, противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины, а также минирования логистических путей ВСУ.

Больше новостей:

О персоне: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году – командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

