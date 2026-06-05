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Зачем девушкам 6 июня искать в полях красные маки: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
5 июня 2026, 11:57
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В старину существовал хороший обычай: девушки выходили в поля искать красные маки.
Зачем девушкам 6 июня искать в полях красные маки
Зачем девушкам 6 июня искать в полях красные маки / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 6 июня
  • Что можно делать 6 июня
  • Что нельзя делать 6 июня

В субботу, 6 июня, православные верующие чтят память преподобных Виссариона и Иллариона - подвижников, посвятивших свою жизнь молитве, посту и духовному служению. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 6 июня

Преподобный Виссарион Великий считается одним из самых известных египетских отшельников. Родившись в благочестивой семье, он с юных лет стремился к духовному совершенствованию. Отказавшись от мирских благ, святой отправился в пустыню, где проводил дни в непрестанной молитве, строгом посте и уединении.

видео дня

Согласно церковным преданиям, Виссарион вел крайне аскетичный образ жизни, избегал славы и человеческого признания, полностью полагаясь на Божью волю. При этом он оставался открытым для людей, которые приходили к нему за советом и духовной поддержкой. Главной добродетелью святой считал смирение, называя его основой спасения души.

В этот день также вспоминают преподобного Иллариона Великого - одного из основателей монашества в Палестине. Будущий святой родился в состоятельной семье и получил хорошее образование, однако в молодом возрасте принял христианство и решил посвятить себя служению Богу.

Для духовного обучения Илларион отправился в Египет, где перенимал опыт пустынных подвижников. Вернувшись на родину, он поселился в пустынной местности неподалеку от Газы и многие годы провел в молитве, посте и уединении.

Со временем к нему начали приходить люди в поисках духовной помощи, мудрого совета и молитвенной поддержки.

В народной традиции этот день связывали с наблюдениями за природой и будущим урожаем. Незамужние девушки нередко выходили в поле, чтобы собирать травы и цветы, веря, что они обладают особой силой и могут помочь привлечь счастье, любовь и семейное благополучие.

Приметы 6 июня

  • Если утро ясное и тихое - лето будет теплым и урожайным.
  • Обильная роса утром - к хорошему дню и хорошему урожаю огурцов и злаков.
  • Много облаков вечером - следующий день будет дождливым.

Что нельзя делать 6 июня

В народе не советовали жаловаться на свои трудности, считалось, что проблемы могут "зацепиться" надолго. Также избегали дальних поездок, резких жизненных изменений, в том числе перехода на новую работу, и не спешили раскрывать свои планы другим - чтобы не растерять удачу и не испортить задуманного.

Что можно делать 6 июня

В старину существовал хороший обычай: девушки выходили в поля искать красные маки. Им придавали символическое значение - верили, что эти цветы привлекают любовь, женскую привлекательность и судьбу к счастью.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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