Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

Еврокомиссия официально объявила о переносе первого транша из кредитного пакета на сумму 90 миллиардов евро.

Еврокомиссия перенесла первый транш кредита на 90 млрд евро

Кратко:

ЕС отложил первый транш из 90 млрд евро для Украины

Ожидается, что средства поступят во втором полугодии 2026 года

Уже создан кредитный механизм и утверждена стратегия финансирования

Европейская комиссия перенесла сроки выплаты первого транша в рамках масштабного кредитного пакета для Украины на 90 миллиардов евро. Об этом сообщила представительница Еврокомиссии Паула Пинью во время брифинга.

По ее словам, ЕС не отказывается от финансирования Украины, однако выплату первого транша перенесли. Сейчас планируется, что средства поступят во втором полугодии этого года.

"Мы по-прежнему намерены осуществить первую выплату в рамках этого пакета во втором полугодии этого года, и, если позволите, напомню слова президента: она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила Пинью.

Представительница Еврокомиссии отметила, что значительная часть подготовительных шагов уже выполнена. Пинью напомнила, что на данный момент создан сам кредитный механизм для поддержки Украины, в феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility, а также утверждена стратегия финансирования, которая определяет объемы, цели и механизмы предоставления средств.

В то же время для запуска выплат ЕС должен завершить подготовку еще трех ключевых документов:

меморандума о взаимопонимании;

обновленного Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility;

кредитного соглашения между ЕС и Украиной.

В Еврокомиссии добавили, что работа над этими документами продолжается, а консультации с украинской стороной проходят постоянно.

Кредит Украине от ЕС - последние новости

Напомним, в декабре 2025 года Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на период 2026–2027 годов. Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Коалиция из 11 стран ЕС 27 января предлагала ослабить правила использования этого кредита, чтобы Украина могла направлять средства на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Как сообщал Главред, Украина может получить около 30 млрд евро от стран Северной Европы и Балтии в виде двусторонних займов, если ЕС не согласует совместный кредит на 90 млрд евро из-за блокировки со стороны Венгрии и Словакии.

Лидеры ЕС планируют обсудить этот вопрос на саммите в Брюсселе, где будут пытаться убедить Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать финансирование. Кредит должен обеспечить большинство потребностей Украины в области обороны до конца 2027 года.

О личности: Паула Пинью Паула Пинью — высокопоставленная чиновница Европейской комиссии. С 2020 года занимала должность директора Генерального директората по вопросам энергетики. В ноябре 2024 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила ее главным пресс-секретарем на второй пятилетний срок своего мандата.

