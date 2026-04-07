В ЕС назревает революция: почему блок столкнулся с беспрецедентным кризисом

Дарья Пшеничник
7 апреля 2026, 11:05
Группа стран настаивает на резком ограничении или полной отмене национальных прав вето, позволяющих одной столице блокировать действия всего блока.
Главное из новости:

  • ЕС парализован правом вето отдельных государств
  • Дипломатическая система блока дает сбои
  • Растет давление на реформу внешней политики

Европейский Союз оказался перед самым глубоким за последние годы кризисом эффективности в сфере внешней политики. Неспособность принимать ключевые решения — от финансирования Украины до реакции на обострение ситуации на Ближнем Востоке — все больше подпитывает требования к радикальному обновлению дипломатической архитектуры блока.

По данным Politico, девять европейских дипломатов, чиновников и экспертов подтвердили, что система, построенная на принципе единогласия, фактически парализовала ЕС в момент, когда мировая геополитика движется значительно быстрее, чем Брюссель способен реагировать.

Европа рискует оказаться в стороне от глобальных решений

На фоне войны России против Украины, ударов Ирана и растущей напряженности в трансатлантических отношениях европейские столицы все чаще признают, что блок теряет влияние. Каждое новое решение превращается в политический марафон, где одна страна может заблокировать позицию всех остальных.

Показательным стал случай с кредитом Украине на 90 млрд евро, который Венгрия задерживала месяцами. То же самое касается санкций против радикальных поселенцев на Западном берегу — 26 стран поддержали, но одна остановила процесс. Как отметил один высокопоставленный чиновник ЕС: "Посмотрите на санкции против поселенцев на Западном берегу — это полная катастрофа".

Германия и Швеция добиваются отмены права вето

Все больше государств требуют демонтажа механизма единогласия. Германия и Швеция стали неформальными лидерами этого движения, подчеркивая, что ЕС не может позволить себе оставаться заложником внутренней политики отдельных правительств.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил:

"Мы должны отменить принцип единогласия в ЕС во внешней политике и политике безопасности до конца текущего законодательного периода".

Швеция также предупреждает, что дискуссия о переходе к голосованию квалифицированным большинством неизбежно вернется на уровень лидеров.

Сопротивление малых государств и Франции

Впрочем, другая группа стран — среди них Франция, Бельгия и ряд малых членов — категорически против. Они считают, что отказ от вето лишит их возможности защищать собственные интересы в блоке, где доминируют крупные государства.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил: "Я думаю, что начало дебатов о правилах единогласия в Европе сейчас было бы самым коротким путем к возникновению реальных проблем".

Институциональные споры лишь подчеркивают кризис

Дополнительную напряженность добавляет конфликт между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас по поводу того, кто должен возглавлять внешнеполитический курс ЕС. Франция уже призвала главу Комиссии "придерживаться пределов своей роли". Но дипломаты подчеркивают: это лишь симптом, а не причина.

Спасут ли ЕС структурные реформы

Аналитические центры и политические силы предлагают разные рецепты. Европейская народная партия выступает за создание должности "министра иностранных дел ЕС" и формирование Совета безопасности с участием Великобритании, Норвегии и Исландии.

Некоторые эксперты, в частности Стефан Лене из Фонда Карнеги, предлагают вернуть Европейскую службу внешних действий под крыло Еврокомиссии и создать отдельный совет для быстрого реагирования на угрозы, включая атаки беспилотников и ракеты из Ирана.

Главная проблема — неизменна

Несмотря на все предложения, большинство дипломатов сходятся во мнении: корень кризиса — именно право вето. Один из высокопоставленных чиновников ЕС подытожил: "Пока у вас есть единодушие, система никогда не сможет работать должным образом".

Поэтому Европа стоит перед выбором: либо реформировать механизм принятия решений, либо и дальше наблюдать, как ее влияние в мире тает на глазах.

Скандалы в ЕС — последние новости

Как писал ранее Главред, Европейский Союз все чаще отходит от традиционных встреч в полном составе и формирует меньшие рабочие группы, чтобы снизить риски нежелательных утечек. Как сообщает Politico, такая практика стала ответом на опасения относительно ненадежности отдельных государств-членов, в частности Венгрии.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. По данным The Washington Post, во время таких звонков Сийярто предоставлял Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Также ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в будущем может поддержать блокирование кредита Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро, присоединившись к позиции Венгрии.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

