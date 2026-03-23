Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

Дарья Пшеничник
23 марта 2026, 09:34
В Брюсселе всерьёз рассматривают возможность дополнительного засекречивания документов и ограничения доступа к конфиденциальной информации.
Орбан, ЕС
ЕС исключает Венгрию из обсуждения деликатных вопросов

Главное из новости:

  • ЕС проводит закрытые встречи, чтобы избежать утечек из Венгрии
  • Из-за подозрений в передаче данных РФ Евросоюз усиливает секретность

видео дня

Европейский Союз все чаще отходит от традиционных встреч в полном составе и формирует меньшие рабочие группы, чтобы снизить риски нежелательных утечек. Как сообщает Politico, такая практика стала ответом на опасения относительно ненадежности отдельных государств-членов, в частности Венгрии.

По словам собеседников издания, в Брюсселе активно используют форматы E3, E4, E7, E8, Веймарский треугольник, NB8 и JEF — группы, объединяющие страны, которые имеют общие подходы к безопасности и внешней политике.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

"В целом, именно не слишком лояльные государства-члены являются главной причиной того, что большая часть соответствующей европейской дипломатии сейчас происходит в различных меньших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF и т. д.", — рассказало одно из источников издания.

NB8, например, включает восемь северных и балтийских стран, которые считаются наиболее согласованными в вопросах региональной безопасности.

Один из дипломатов отметил, что на фоне свежих обвинений в передаче информации России, Евросоюз может ограничить доступ к части документов даже для государств-членов. По его словам, доверие внутри блока оказалось под угрозой, а дальнейшее пребывание Виктора Орбана у власти может заставить ЕС искать новые механизмы защиты внутренних процессов.

Что стало поводом для беспокойства

The Washington Post ранее сообщила, что венгерские власти на протяжении многих лет передавали Москве детали внутренних дискуссий в ЕС. По данным источников, глава МИД Петер Сиярто во время перерывов в заседаниях звонил Сергею Лаврову и информировал его о ходе обсуждений и возможных решениях.

Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что подозрения относительно пророссийского поведения венгерских представителей существовали давно.

Орбан — инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенных венгерских властей и венгерского народа относительно войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Венгрия Виктор Орбан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять