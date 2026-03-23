Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

В Брюсселе всерьёз рассматривают возможность дополнительного засекречивания документов и ограничения доступа к конфиденциальной информации.

ЕС исключает Венгрию из обсуждения деликатных вопросов

Главное из новости:

ЕС проводит закрытые встречи, чтобы избежать утечек из Венгрии

Из-за подозрений в передаче данных РФ Евросоюз усиливает секретность

Европейский Союз все чаще отходит от традиционных встреч в полном составе и формирует меньшие рабочие группы, чтобы снизить риски нежелательных утечек. Как сообщает Politico, такая практика стала ответом на опасения относительно ненадежности отдельных государств-членов, в частности Венгрии.

По словам собеседников издания, в Брюсселе активно используют форматы E3, E4, E7, E8, Веймарский треугольник, NB8 и JEF — группы, объединяющие страны, которые имеют общие подходы к безопасности и внешней политике.

"В целом, именно не слишком лояльные государства-члены являются главной причиной того, что большая часть соответствующей европейской дипломатии сейчас происходит в различных меньших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF и т. д.", — рассказало одно из источников издания.

NB8, например, включает восемь северных и балтийских стран, которые считаются наиболее согласованными в вопросах региональной безопасности.

Один из дипломатов отметил, что на фоне свежих обвинений в передаче информации России, Евросоюз может ограничить доступ к части документов даже для государств-членов. По его словам, доверие внутри блока оказалось под угрозой, а дальнейшее пребывание Виктора Орбана у власти может заставить ЕС искать новые механизмы защиты внутренних процессов.

Что стало поводом для беспокойства

The Washington Post ранее сообщила, что венгерские власти на протяжении многих лет передавали Москве детали внутренних дискуссий в ЕС. По данным источников, глава МИД Петер Сиярто во время перерывов в заседаниях звонил Сергею Лаврову и информировал его о ходе обсуждений и возможных решениях.

Польский премьер Дональд Туск подтвердил, что подозрения относительно пророссийского поведения венгерских представителей существовали давно.

Заявления Орбана — новости по теме

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенных венгерских властей и венгерского народа относительно войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

