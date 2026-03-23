Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Дарья Пшеничник
23 марта 2026, 08:26
Правительства стран ЕС обеспокоены тем, что война в Иране приводит к расходованию ракет и зенитных боеприпасов, необходимых Киеву для защиты от РФ.
Трамп может "наказать" ЕС за отказ от помощи Ирану

Главное из новостей:

  • ЕС опасается потери поддержки США
  • Ближний Восток отвлекает внимание от Украины
  • Европа демонстрирует лояльность, чтобы удержать Трампа

Европейские столицы охватила новая волна тревоги: эскалация конфликта между США и Ираном может заставить президента Дональда Трампа пересмотреть свое участие в поддержке Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, в ЕС опасаются, что Вашингтон может "наказать" союзников за нежелание активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке — в частности, путем сокращения помощи Киеву.

По данным издания, в последние дни Трамп резко критикует европейские страны за отказ поддержать его действия в регионе и даже связывает дальнейшее участие США в НАТО с их позицией по Ирану.

Дополнительную напряженность создало и предложение Москвы: Кремль якобы предложил Вашингтону прекратить передавать разведданные Ирану в обмен на отказ США от обмена информацией с Украиной. Хотя Белый дом отверг эту идею, сам факт ее появления, по словам дипломатов, свидетельствует о возможности опасных компромиссов.

"Эмираты запускают Patriot как конфеты"

Европейские правительства обеспокоены тем, что война в Иране истощает запасы ракет и зенитных боеприпасов, которые критически нужны Украине. Четыре дипломата ЕС подтвердили Politico, что конкуренция за ресурсы становится все более острой.

Один из них подчеркнул непредсказуемость решений Трампа: "Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]".

Другой дипломат обратил внимание на то, что Ближний Восток отвлекает внимание от Киева:

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросают Украину на произвол судьбы".

Европа демонстрирует лояльность

Чтобы снизить риски и убедить Вашингтон в своей поддержке, европейские лидеры активизировали дипломатические усилия. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте пытаются показать, что Европа готова присоединиться к обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Рютте публично похвалил действия США и Израиля, назвав уничтожение иранского военного потенциала "очень важным" и напрямую связав это с безопасностью Европы. Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция готова помочь в разблокировании пролива, как только это станет возможным.

Стармер, со своей стороны, стал инициатором совместного заявления семи европейских и союзных стран, которые выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

Один из дипломатов объясняет, что эти действия являются продолжением более широких усилий, направленных на то, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу активное вовлечение Украины в процессы на Ближнем Востоке. Такое поведение, по его оценке, соответствует как интересам самой Украины, так и общей логике взаимодействия с американской администрацией.

Он также отмечает, что в отношениях с Трампом важен не только реальный вклад, но и то, насколько заметным он выглядит. Иногда внешняя демонстрация участия может иметь даже больший эффект, чем ее фактическое содержание.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, накануне Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

Как ранее сообщал Главред, Россия пыталась предложить Соединенным Штатам обмен, связанный с разведывательной информацией, однако эта инициатива не была поддержана. По информации источников, Москва заявляла о готовности прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичного сотрудничества с Украиной.

В то же время Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся собственным опытом со странами Персидского залива, отметил президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

