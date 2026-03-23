Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Правительства стран ЕС обеспокоены тем, что война в Иране приводит к расходованию ракет и зенитных боеприпасов, необходимых Киеву для защиты от РФ.

Трамп может "наказать" ЕС за отказ от помощи Ирану

Европейские столицы охватила новая волна тревоги: эскалация конфликта между США и Ираном может заставить президента Дональда Трампа пересмотреть свое участие в поддержке Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, в ЕС опасаются, что Вашингтон может "наказать" союзников за нежелание активнее участвовать в операциях на Ближнем Востоке — в частности, путем сокращения помощи Киеву.

По данным издания, в последние дни Трамп резко критикует европейские страны за отказ поддержать его действия в регионе и даже связывает дальнейшее участие США в НАТО с их позицией по Ирану.

Дополнительную напряженность создало и предложение Москвы: Кремль якобы предложил Вашингтону прекратить передавать разведданные Ирану в обмен на отказ США от обмена информацией с Украиной. Хотя Белый дом отверг эту идею, сам факт ее появления, по словам дипломатов, свидетельствует о возможности опасных компромиссов.

Европейские правительства обеспокоены тем, что война в Иране истощает запасы ракет и зенитных боеприпасов, которые критически нужны Украине. Четыре дипломата ЕС подтвердили Politico, что конкуренция за ресурсы становится все более острой.

Один из них подчеркнул непредсказуемость решений Трампа: "Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]".

Другой дипломат обратил внимание на то, что Ближний Восток отвлекает внимание от Киева:

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросают Украину на произвол судьбы".

Чтобы снизить риски и убедить Вашингтон в своей поддержке, европейские лидеры активизировали дипломатические усилия. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте пытаются показать, что Европа готова присоединиться к обеспечению безопасности Ормузского пролива.

Рютте публично похвалил действия США и Израиля, назвав уничтожение иранского военного потенциала "очень важным" и напрямую связав это с безопасностью Европы. Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция готова помочь в разблокировании пролива, как только это станет возможным.

Стармер, со своей стороны, стал инициатором совместного заявления семи европейских и союзных стран, которые выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

Один из дипломатов объясняет, что эти действия являются продолжением более широких усилий, направленных на то, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу активное вовлечение Украины в процессы на Ближнем Востоке. Такое поведение, по его оценке, соответствует как интересам самой Украины, так и общей логике взаимодействия с американской администрацией.

Он также отмечает, что в отношениях с Трампом важен не только реальный вклад, но и то, насколько заметным он выглядит. Иногда внешняя демонстрация участия может иметь даже больший эффект, чем ее фактическое содержание.

Напомним, накануне Трамп обнародовал один из самых жестких ультиматумов за время эскалации вокруг Ормузского пролива, заявив, что Иран должен в течение 48 часов полностью восстановить безопасный проход судов. В случае невыполнения требования Вашингтон готов нанести удары по ключевым иранским электростанциям.

Как ранее сообщал Главред, Россия пыталась предложить Соединенным Штатам обмен, связанный с разведывательной информацией, однако эта инициатива не была поддержана. По информации источников, Москва заявляла о готовности прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичного сотрудничества с Украиной.

В то же время Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся собственным опытом со странами Персидского залива, отметил президент Владимир Зеленский.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

