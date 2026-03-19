Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

Ближний Восток по своей природе является регионом с периодическими обострениями, предупредил Виктор Андрусив.

Названы вероятные сроки завершения войны в Иране

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал вопрос о том, сколько в целом может длиться война в Иране и от чего это будет зависеть.

"Здесь важно понимать специфику. Сама война может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос — насколько она будет глобальной. Я не думаю, что глобальная фаза может длиться дольше одного-трех месяцев", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, не исключено, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне.

"В то же время локальные противостояния могут сохраняться. Ближний Восток по своей природе является регионом с периодическими обострениями. Поэтому речь идет не о полном завершении войны, а о ее переходе с глобального уровня на локальный. То есть это может быть длительный конфликт низкой интенсивности", - не исключает он.

Собеседник также считает, что фактически, это уже происходит, например, в противостояниях с участием Израиля и различных группировок в регионе.

"Периодически будут возникать новые удары, обострения, но без масштабной эскалации. Сейчас ключевой вопрос — это Ормузский пролив. Если ситуация вокруг него стабилизируется, то, вероятно, Дональд Трамп объявит о "победе" и фактически пустит ситуацию на самотек", - добавил Андрусив.

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

