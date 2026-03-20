РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

США отказали РФ перестать поставлять разведданные Украине в обмен на поддержку Ирана.

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану

Россия пыталась предложить США обмен, связанный с разведывательной информацией, однако инициатива не получила одобрения. Об этом сообщает Politico.

По данным источников, российская сторона заявила о готовности прекратить передачу разведданных Ирану, если США откажутся от аналогичного сотрудничества с Украиной. Предложение якобы озвучил Кирилл Дмитриев во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами на прошлой неделе.

Отмечается, что Москва была готова отказаться от передачи Тегерану информации, включая возможные координаты американских баз на Ближнем Востоке. Взамен предполагалось, что украинские силы останутся без доступа к американской разведывательной информации.

Источники отмечают, что представители США отклонили данное предложение. При этом сама попытка подобных переговоров вызвала обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые расценивают её как стремление Москвы внести разногласия между Европой и США в критический момент.

Как подчеркивает Politico, подобные инициативы усиливают скепсис в Европе относительно контактов между Дмитриевым и Уиткоффом: там считают, что такие встречи не приближают урегулирование, а скорее направлены на кулуарные договоренности с Вашингтоном без участия европейских стран.

Также один из источников сообщил, что американская сторона отвергла ещё одно предложение - о передаче России иранского обогащённого урана.

Операция США против Ирана

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп заявил, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Глава БЬелого дома также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

