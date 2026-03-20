США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

Зеленский напомнил, что иранский режим является давним союзником России.

Как Украина помогает другим странам на Ближнем Востоке

Главное из заявления Зеленского:

Украина заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации вокруг Ирана

Украинские эксперты уже работают с 5 государствами по противодействию "Шахедам"

Также Украина получила запросы о помощи от США

Украина заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся ценным опытом со странами Персидского залива. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что заслушал доклад Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

По его словам, команды украинских экспертов уже работают с 5 государствами по противодействию "Шахедам". Они делятся необходимыми знаниями и помогают строить систему защиты.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме того, Украина получила запросы о помощи и от других стран, в частности от США.

"Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Киев рассматривает и обращения европейских партнеров, чьи военные находятся в этом регионе.

Президент отметил, что Украина принципиально выступает против любых успехов террористической деятельности иранского режима.

"Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России. Нигде в мире нельзя позволять террористам определять, что будет с людьми и странами", — говорится в сообщении.

Известно, что глава государства поручил Рустему Умерову привлечь МИД и военных для анализа имеющихся международных инициатив и оценки реальной готовности других стран участвовать в стабилизационных миссиях в Ормузском проливе.

Ожидается, что в ближайшее время будут конкретные результаты этой работы.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Ситуация на Ближнем Востоке — что известно

Как сообщал Главред, Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, ведущей войну против Ирана.

Зеленский рассказывал, что сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет.

О личности: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

