Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

Мария Николишин
20 марта 2026, 14:21
Зеленский напомнил, что иранский режим является давним союзником России.
Как Украина помогает другим странам на Ближнем Востоке / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации вокруг Ирана
  • Украинские эксперты уже работают с 5 государствами по противодействию "Шахедам"
  • Также Украина получила запросы о помощи от США

Украина заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В частности, украинские военные делятся ценным опытом со странами Персидского залива. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Он рассказал, что заслушал доклад Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

По его словам, команды украинских экспертов уже работают с 5 государствами по противодействию "Шахедам". Они делятся необходимыми знаниями и помогают строить систему защиты.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме того, Украина получила запросы о помощи и от других стран, в частности от США.

"Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Киев рассматривает и обращения европейских партнеров, чьи военные находятся в этом регионе.

Президент отметил, что Украина принципиально выступает против любых успехов террористической деятельности иранского режима.

"Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России. Нигде в мире нельзя позволять террористам определять, что будет с людьми и странами", — говорится в сообщении.

Известно, что глава государства поручил Рустему Умерову привлечь МИД и военных для анализа имеющихся международных инициатив и оценки реальной готовности других стран участвовать в стабилизационных миссиях в Ормузском проливе.

Ожидается, что в ближайшее время будут конкретные результаты этой работы.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Ситуация на Ближнем Востоке — что известно

Как сообщал Главред, Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, ведущей войну против Ирана.

Зеленский рассказывал, что сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет.

Читайте также:

О личности: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Владимир Зеленский Ближний Восток новости Украины Рустем Умеров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять