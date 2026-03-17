Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Украинские эксперты уже работают на Ближнем Востоке и помогают странам противостоять иранским дронам.

201 украинский эксперт уже работает на Ближнем Востоке

Еще 34 специалиста готовы к отправке

Работа ведется в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте

Украинские специалисты по противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

"Сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке", – сказал Зеленский.

По его словам, эти украинцы являются военными экспертами, которые знают, как можно помочь и как защищаться от иранских ударных дронов.

"Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против его соседей увенчался успехом. И я отправил этих военных экспертов в ответ на запрос наших партнеров, в том числе Соединенных Штатов", – подчеркнул Президент.

Он также добавил, что это часть соглашения о дронах, которое Украина предложила США и над которым велась совместная работа. Документ до сих пор находится "на повестке дня" для подписания.

"И мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов", – резюмировал Зеленский.

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Также президент США Дональд Трамп резко обратился к партнерам Вашингтона, заявив, что нежелание союзников присоединиться к защите Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для будущего Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

