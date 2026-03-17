Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 20:42
Украинские эксперты уже работают на Ближнем Востоке и помогают странам противостоять иранским дронам.
Украина предлагает партнерам новые соглашения о сотрудничестве в сфере дронов

Кратко:

  • 201 украинский эксперт уже работает на Ближнем Востоке
  • Еще 34 специалиста готовы к отправке
  • Работа ведется в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте

Украинские специалисты по противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

"Сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке", – сказал Зеленский.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

По его словам, эти украинцы являются военными экспертами, которые знают, как можно помочь и как защищаться от иранских ударных дронов.

Цель отправки экспертов

"Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против его соседей увенчался успехом. И я отправил этих военных экспертов в ответ на запрос наших партнеров, в том числе Соединенных Штатов", – подчеркнул Президент.

Он также добавил, что это часть соглашения о дронах, которое Украина предложила США и над которым велась совместная работа. Документ до сих пор находится "на повестке дня" для подписания.

"И мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов", – резюмировал Зеленский.

Шахед / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Также президент США Дональд Трамп резко обратился к партнерам Вашингтона, заявив, что нежелание союзников присоединиться к защите Ормузского пролива может иметь серьезные последствия для будущего Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42Украина
20:42Украина
Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:14Война
Популярное

Ещё
Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Последние новости

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Реклама
20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

Реклама
18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

18:27

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

18:14

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

18:13

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

18:08

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

18:08

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

Реклама
15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять