Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

Анна Ярославская
20 марта 2026, 06:56
Корабли несут истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.
Кратко:

  • США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке
  • Перебрасываются тысячи морских пехотинцев и десантные корабли
  • В операцию входит группа во главе с USS Boxer

Воружённые силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантные корабли на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведёт войну против Ирана.

Как пишет Newsmax со ссылкой на четырёх неназванных американских высокопоставленных чиновников, десантная оперативная группа во главе с кораблём USS Boxer и 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты отправляются с Западного побережья США с опережением графика. В состав группы также входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.

На борту этих судов находятся около четырех тысяч военнослужащих, из которых 2 500 являются морскими пехотинцами.

Корабли несут истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.

Ожидается, что они пройдут через Индо-Тихоокеанский регион к Ближнему Востоку, после чего группа объединится с десантным кораблём USS Tripoli. Впоследствии к ним присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

Корабли должны доставить в зону конфликта около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

США готовят военный сценарий против Ирана - СМИ

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих для подготовки потенциальных операций против Ирана.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, один из ключевых сценариев — обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Основную роль в этом могут сыграть авиация и военно-морские силы.

Также обсуждается вариант отправки сухопутных подразделений на остров Харк — стратегически важную точку, через которую проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения сил спецопераций для контроля над запасами высокообогащенного урана.

Источники подчеркивали, что наземная операция не начнется немедленно.

Операция США против Ирана

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп заявил, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Глава БЬелого дома также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Другие новости:

Об источнике: Newsmax

Newsmax — это американское новостное и медиа-издание.

Было основано в 1998 году Кристофером Радди.

Включает:

  • сайт (newsmax.com);
  • телеканал Newsmax TV;
  • журналы и цифровые продукты.

Издание считается консервативным / правым (right-wing).

Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией.

Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News).

Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном.

Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
06:56Мир
Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:18Мир
РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

01:06Фронт
Популярное

Ещё
Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

Последние новости

06:56

Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

05:50

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

05:21

Гороскоп на завтра, 21 марта: Девам - конфликт, Весам - сюрприз

04:30

Шаг в новую жизнь: для каких знаков зодиака судьба готовит перезагрузку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
03:42

Звезда Голливуда возвращается в кино через год после смерти

03:13

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

03:01

Linkin Park зарегистрировали в РФ товарный знак - детали

02:36

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

02:18

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

02:09

Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

01:55

РФ может изменить ситуацию в свою пользу: тревожный прогноз о завершении войны

01:27

Изящная, как фея: как выглядит 17-летняя дочь солиста ТІК

01:06

РФ установила дедлайн и первую цель: ВСУ раскрыли, какие города под прицелом Кремля

00:47

Звезда "Розтину покаже" назвал трех самых красивых актрис Украины

00:06

Защитят перец от грибка и тли: какие растения-компаньоны посадить рядомВидео

19 марта, четверг
23:20

Жена Уиллиса показала его свежее фото в день 71-летия актера

23:20

Синоптик удивила прогнозом: какой будет погода в Киеве 20 марта

22:48

График отключений переписали: свежие графики для Днепра и области на 20 мартаФото

22:45

Ракетные удары по Москве: в Foreign Policy узнали о подготовке мощной атаки

22:18

Свет будет не у всех: график отключений для Запорожской области на 20 марта

22:05

Украинская олимпийская чемпионка раскрыла пол первенца

22:02

Часы со светом изменились: графики отключений для Черкасской области на 20 марта

21:46

Почти безумие: их отправили на выжженную землю и через 40 лет эффект сразил всех

21:40

"Пора завершать перерыв": Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

21:31

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победаВидео

21:21

В сети появилось свежее фото Лины Костенко: как она выглядит в свои 96 лет

21:10

Люди, рождённые в конкретные четыре месяца, обладают уникальной харизмой

21:01

Температура поднимется: в какой из дней выходных в Днепре будет теплее всего

20:40

"Я очень рада": известная певица сделала прогноз об окончании войны в Украине

20:35

Когда закончится война с Ираном: раскрыт неожиданный прогноз и главное условие

20:27

"Станут целью № 1": в Украине усиливают мобилизацию, как теперь будут искать мужчин

20:07

Россия готовит новый массированный удар: какие регионы и объекты станут целью

20:06

Ситуация изменилась: украинцам рассказали об отключении света на 20 марта

19:44

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из УкраиныВидео

19:32

Враг изменил тактику: эксперт назвал два направления, на которых РФ концентрирует силы

19:25

Один гениальный трюк навсегда избавит раковину от грязи и засоров: в чем "фишка"

19:21

Была царицей семь дней: как галичанка покорила Москву и за что прокляла Романовых

19:18

От гуманитарного бремени к экономическому двигателю: новая роль внутренне перемещенных лиц в жизни общинмнение

19:10

Денисенко рассказал, как конфликт вокруг Ирана влияет на мировую политику и переговорымнение

19:09

Штрафы и полиция — почему в Испании нельзя делать ремонт, объяснение удивитВидео

18:47

Черешня перестанет "лысеть": метод обрезки, который удваивает количество плодовВидео

18:41

Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

18:32

Разведка узнала планы РФ о новом наступлении: полковник назвал направление атаки

18:31

Кейт Миддлтон выгуляла любимые туфли Керри Брэдшоу

18:30

Девушка назвала неожиданный плюс "некрасивой" внешности: может помочь

18:21

Трамп считает Лукашенко своим "хорошим другом" и снимает часть санкций

18:16

Вышло в свет переиздание книги "Магда" Сай-Боднара: в сети делятся впечатлениями

17:59

США дали Украине сигнал насчет переговоров — какое условие для завершения войны

17:58

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

