Тысячи морпехов и боевые корабли: США срочно перебрасывают войска на Ближний Восток

Кратко:

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Перебрасываются тысячи морских пехотинцев и десантные корабли

В операцию входит группа во главе с USS Boxer

Воружённые силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантные корабли на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведёт войну против Ирана.

Как пишет Newsmax со ссылкой на четырёх неназванных американских высокопоставленных чиновников, десантная оперативная группа во главе с кораблём USS Boxer и 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты отправляются с Западного побережья США с опережением графика. В состав группы также входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.

На борту этих судов находятся около четырех тысяч военнослужащих, из которых 2 500 являются морскими пехотинцами.

Корабли несут истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.

Ожидается, что они пройдут через Индо-Тихоокеанский регион к Ближнему Востоку, после чего группа объединится с десантным кораблём USS Tripoli. Впоследствии к ним присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

Корабли должны доставить в зону конфликта около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

США готовят военный сценарий против Ирана - СМИ

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч военнослужащих для подготовки потенциальных операций против Ирана.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, один из ключевых сценариев — обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Основную роль в этом могут сыграть авиация и военно-морские силы.

Также обсуждается вариант отправки сухопутных подразделений на остров Харк — стратегически важную точку, через которую проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения сил спецопераций для контроля над запасами высокообогащенного урана.

Источники подчеркивали, что наземная операция не начнется немедленно.

Операция США против Ирана

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует продолжать свою операцию против Тегерана в течение "четырех-пяти недель".

Трамп заявил, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Глава БЬелого дома также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Об источнике: Newsmax Newsmax — это американское новостное и медиа-издание. Было основано в 1998 году Кристофером Радди. Включает: сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журналы и цифровые продукты. Издание считается консервативным / правым (right-wing). Делает акцент на политике США, комментариях и мнениях, новостях с выраженной идеологической позицией. Часто конкурирует с другими правыми медиа (например, Fox News). Анонсировалось, что весной 2026 года американский канал Newsmax выйдет на украинский рынок. Цель – усилить информационную связь между Киевом и Вашингтоном. Закрытая презентация состоялась в Киеве в конце февраля 2026 года, на которой присутствовали представители украинской власти, пишет Детектор Медиа.

