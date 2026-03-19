Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

Анна Ярославская
19 марта 2026, 07:44
Вашингтон рассматривает отправку военных для наземных операций в Иране.
Администрация Трампа обсуждает военные операции против Ирана

Главные тезисы:

  • Трамп рассматривает усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке
  • Возможна отправка тысяч военнослужащих для подготовки операций против Ирана
  • Один из ключевых сценариев — контроль судоходства в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабного военного присутствия на Ближнем Востоке — речь идет о развертывании тысяч военнослужащих для подготовки потенциальных операций против Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, один из ключевых сценариев — обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Основную роль в этом могут сыграть авиация и военно-морские силы.

"Обеспечение безопасности пролива может также означать развертывание американских войск на побережье Ирана", - заявили четыре источника, в том числе двое американских чиновников.

Также обсуждается вариант отправки сухопутных подразделений на остров Харк — стратегически важную точку, через которую проходит до 90% экспорта иранской нефти.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения сил спецопераций для контроля над запасами высокообогащенного урана.

Источники подчеркивают, что наземная операция не начнется немедленно.

"В настоящее время решение об отправке сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро оставляет за собой все варианты", – заявил представитель Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

"Президент сосредоточен на достижении всех определённых целей операции "Эпическая ярость": уничтожении иранского потенциала баллистических ракет, уничтожении их военно-морского флота, обеспечении того, чтобы их террористические прокси не могли дестабилизировать регион, и гарантировании того, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", – добавил высокопоставленный чиновник.

Reuters отмечает, что использование сухопутных войск представляет значительные политические риски для Трампа из-за низкой поддержки этой военной кампании среди американцев и его предвыборных обещаний избегать новых затяжных конфликтов.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Трамп также заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана.

Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

