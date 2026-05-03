Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

Кратко:
- Удар по Запорожью вечером 3 мая
- Возник пожар в гаражных помещениях
- Есть раненые среди гражданских
Вечером 3 мая страна-агрессор Россия нанесла удар по Запорожью, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.
Перед ударом в области фиксировали угрозу применения управляемых авиационных бомб (УАБ).
По словам Федорова, в результате атаки в городе вспыхнул пожар в гаражных помещениях. На месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается обследование территории.
Сначала сообщалось о пяти раненых в результате обстрела, получивших осколочные травмы. Среди них — 12-летняя девочка.
Впоследствии глава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло.
"Уже девять раненых, среди них двухлетний ребенок — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — написал Иван Федоров.
По его словам, в результате атаки беспилотниками по областному центру пострадали люди в возрасте от 2 до 67 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщал Главред, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Поврежден общежитие.
Также 30 апреля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.
Кроме того, в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.
О личности: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года — мэр Мелитополя.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.
