Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

Число пострадавших в Запорожье возросло, среди раненых есть дети разного возраста.

Российские войска атаковали Запорожье, вызвав пожар

Кратко:

Удар по Запорожью вечером 3 мая

Возник пожар в гаражных помещениях

Есть раненые среди гражданских

Вечером 3 мая страна-агрессор Россия нанесла удар по Запорожью, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.

Перед ударом в области фиксировали угрозу применения управляемых авиационных бомб (УАБ).

По словам Федорова, в результате атаки в городе вспыхнул пожар в гаражных помещениях. На месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается обследование территории.

Сначала сообщалось о пяти раненых в результате обстрела, получивших осколочные травмы. Среди них — 12-летняя девочка.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло.

"Уже девять раненых, среди них двухлетний ребенок — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — написал Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки беспилотниками по областному центру пострадали люди в возрасте от 2 до 67 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Запорожье

Как сообщал Главред, российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Поврежден общежитие.

Также 30 апреля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.

Кроме того, в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.

О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

