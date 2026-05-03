Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилий

Как отчистить чайник от накипи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Накипь чаще всего появляется в местах, где постоянно используется вода — в сантехнике, душе и на кранах и для удаления применяются разные лайфхаки.

Но особенно быстро она накапливается в чайнике, поэтому именно его приходится чистить чаще всего, пишет Express.

Многие используют уксус, однако его резкий запах нравится далеко не всем. Более комфортной альтернативой может стать лимонная кислота — она эффективно справляется с отложениями и не оставляет неприятного аромата.

Для очистки достаточно насыпать 1–2 столовые ложки средства (в зависимости от степени загрязнения), налить немного воды и довести до кипения. Уже через несколько минут накипь растворяется, и чайник остаётся лишь ополоснуть — поверхность становится чистой без следов налёта.

По эффективности лимонная кислота нередко даже превосходит готовые средства: она действует быстрее и не оставляет разводов. К тому же это более экономичный вариант — можно самостоятельно регулировать дозировку, тогда как покупные средства рассчитаны на фиксированное количество и не всегда удобны в использовании.

Практичный способ очистки чайника

Если обычные методы не справляются и на стенках остаётся стойкий налёт, поможет лимонная кислота. Это доступное средство эффективно разрушает минеральные отложения, быстро возвращает чистоту внутренней поверхности и помогает продлить срок службы чайника.

Соли и другие примеси, содержащиеся в водопроводной воде, со временем откладываются на стенках посуды и бытовых приборов. Постепенно они накапливаются, уплотняются и образуют накипь — одну из самых частых проблем в доме.

Авторы YouTube-канала Henkel рассказали, почему это происходит, и показали действенные способы очистки техники от такого налёта.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

