Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилий

Алексей Тесля
3 мая 2026, 19:35
Для очистки достаточно насыпать 1–2 столовые ложки средства, налить немного воды и довести до кипения.
Чайник
Как отчистить чайник от накипи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Многие используют уксус, однако его запах нравится далеко не всем
  • Более комфортной альтернативой может стать лимонная кислота

Накипь чаще всего появляется в местах, где постоянно используется вода — в сантехнике, душе и на кранах и для удаления применяются разные лайфхаки.

Но особенно быстро она накапливается в чайнике, поэтому именно его приходится чистить чаще всего, пишет Express.

видео дня

Многие используют уксус, однако его резкий запах нравится далеко не всем. Более комфортной альтернативой может стать лимонная кислота — она эффективно справляется с отложениями и не оставляет неприятного аромата.

Для очистки достаточно насыпать 1–2 столовые ложки средства (в зависимости от степени загрязнения), налить немного воды и довести до кипения. Уже через несколько минут накипь растворяется, и чайник остаётся лишь ополоснуть — поверхность становится чистой без следов налёта.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
/ Инфографика Главред

По эффективности лимонная кислота нередко даже превосходит готовые средства: она действует быстрее и не оставляет разводов. К тому же это более экономичный вариант — можно самостоятельно регулировать дозировку, тогда как покупные средства рассчитаны на фиксированное количество и не всегда удобны в использовании.

Практичный способ очистки чайника

Если обычные методы не справляются и на стенках остаётся стойкий налёт, поможет лимонная кислота. Это доступное средство эффективно разрушает минеральные отложения, быстро возвращает чистоту внутренней поверхности и помогает продлить срок службы чайника.

Смотрите видео - как избавиться от накипи:

Соли и другие примеси, содержащиеся в водопроводной воде, со временем откладываются на стенках посуды и бытовых приборов. Постепенно они накапливаются, уплотняются и образуют накипь — одну из самых частых проблем в доме.

Авторы YouTube-канала Henkel рассказали, почему это происходит, и показали действенные способы очистки техники от такого налёта.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле. Если вы не знаете, чем вывести накипь с кастрюли, можете попробовать на практике способ, для которого нужно приготовить специальный раствор.

Напомним, ранее Главред раскрыл моментальный способ чистки чайника от накипи. Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

20:15Война
Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:51Мир
Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Последние новости

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

Реклама
18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

Реклама
16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

14:21

Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

14:09

Любовный гороскоп с 4 по 10 мая: Близнецам - сюрпризы, Львам - приключения

13:57

Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

Реклама
12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

12:01

Никакие не "сморчки": как правильно назвать весенние грибы на украинском

11:14

Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

10:54

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

10:27

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

10:26

ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

10:16

LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригуВидео

10:05

Иран стал посредником между США и РФ по перемирию с Украиной - Климовскиймнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять