Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

Важное из заявлений Воронковой:
- Неисправность авто может наступить уже после прохождения ТО
- Ответственность может наступить, если водитель знает о поломке
Адвокат Елена Воронкова прокомментировала вопрос ответственности за неисправности автомобилей и прохождения автовладельцами соответствующего технического контроля.
Как подчеркнула она в интервью Главреду, зачастую неисправность авто может наступить уже после прохождения ТО или даже в процессе движения.
"Если полицейский останавливает такой автомобиль и видит, что техосмотр пройден, то просто выписать штраф он не может, ведь на месте невозможно точно установить, что именно с автомобилем не так", - пояснила эксперт.
Она пояснила, что на момент прохождения техосмотра, когда автомобиль выезжает на дорогу, он должен быть технически исправен.
"Если же автомобиль сломался уже в пути — такое тоже случается — то непосредственной вины водителя в этом нет. Ответственность может наступить, если водитель знает о поломке, но продолжает двигаться на неисправном автомобиле на значительное расстояние, а не направляется, например, в гараж или на сервис", - добавила Воронкова.
О персоне: Елена Воронкова
Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения.
Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.
