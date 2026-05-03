Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

Зачастую неисправность авто может наступить уже после прохождения ТО или даже в процессе движения.

Водителям рассказали о новых штрафах

Адвокат Елена Воронкова прокомментировала вопрос ответственности за неисправности автомобилей и прохождения автовладельцами соответствующего технического контроля.

Как подчеркнула она в интервью Главреду, зачастую неисправность авто может наступить уже после прохождения ТО или даже в процессе движения.

"Если полицейский останавливает такой автомобиль и видит, что техосмотр пройден, то просто выписать штраф он не может, ведь на месте невозможно точно установить, что именно с автомобилем не так", - пояснила эксперт.

Она пояснила, что на момент прохождения техосмотра, когда автомобиль выезжает на дорогу, он должен быть технически исправен.

"Если же автомобиль сломался уже в пути — такое тоже случается — то непосредственной вины водителя в этом нет. Ответственность может наступить, если водитель знает о поломке, но продолжает двигаться на неисправном автомобиле на значительное расстояние, а не направляется, например, в гараж или на сервис", - добавила Воронкова.

О персоне: Елена Воронкова Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения. Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.

