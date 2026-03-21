Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

Подготовка автомобиля — это не только выполнение требований закона, но и залог вашего спокойствия. Каждый водитель, особенно начинающий, должен понимать, что определенный набор вещей в багажнике может спасти от крупного штрафа или помочь выжить в экстремальных условиях на трассе.Главред расскажет подробнее.
Обязательные вещи по закону и ПДД
Согласно Правилам дорожного движения, в легковом автомобиле обязательно должны быть три базовых предмета.
По словам Сергея Нагорного:
Это знак аварийной остановки (раскладной светоотражающий треугольник), исправный огнетушитель с действующим сроком годности и укомплектованная аптечка.
Полиция может не проверять их ежедневно, однако за их отсутствие предусмотрен штраф. Кроме того, критически важно иметь светоотражающий жилет. Даже если законом не требуется его наличие в багажнике во время проверки, водитель обязан надевать его, когда выходит из машины на дорогу.
Документы, которые всегда должны быть под рукой
Когда вас останавливает полиция для проверки, у вас должны быть три основных документа — водительское удостоверение, техпаспорт и страховой полис. Эти документы могут быть в "Дії", однако на загородных трассах, где нет стабильного интернета, лучше держать при себе оригиналы.
Стоит помнить, что доверенность сейчас не нужна: если у вас есть техпаспорт, вы можете свободно управлять чужим автомобилем.
Техническая помощь в дороге
Техническая помощь в дороге
Чтобы не застрять посреди дороги из-за поломки, стоит положить в багажник набор инструментов: запасное колесо (запаску), исправный домкрат и баллонный ключ. Если заменить колесо самостоятельно не получается, поможет компрессор — он позволит подкачать шину, чтобы доехать до ближайшего сервиса.
Также важны буксировочный трос и пара прочных перчаток, чтобы не испачкать одежду во время работы.
Особенности зимнего сезона: что добавить в авто
Зимний набор водителя существенно отличается от летнего из-за низких температур и снегопадов. Обязательно в багажник нужно добавить щетку и скребок для очистки стекол, а также запас зимнего омывателя.
Чтобы не остаться с неподвижным авто из-за разряженного аккумулятора, стоит положить в багажник провода для прикуривания. Если вы попадете в сильные сугробы, вас спасет небольшая лопата, а для длительных остановок на морозе стоит иметь теплый плед и термос с горячим напитком.
О персоне: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный — опытный автоинструктор, ведущий канал на YouTube для всех, кто учится водить машину. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
