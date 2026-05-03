РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

Вы узнаете:
- Известно об 1 погибшем
- Удар был нанесен по общежитию
Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Повреждено общежитие.
Восьми людям потребовалась медицинская помощь после вражеской атаки на Днепр.
"Половина из них находится в больнице. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет находятся в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное", - сообщил Александр Ганжа, добавив, что остальные находятся на амбулаторном лечении.
upd: 1 человек погиб.
Удары РФ по Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 апреля, армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под удар попала гражданская инфраструктура. По его словам, повреждены жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянки и транспорт. В нескольких местах возникли пожары.
Всего в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.
Вам может быть интересно:
- Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра
- РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет
- Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала Днепр
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред