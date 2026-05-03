РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

Враг нанес удар по жилому кварталу Днепра.

Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Повреждено общежитие.

Восьми людям потребовалась медицинская помощь после вражеской атаки на Днепр.

"Половина из них находится в больнице. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет находятся в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное", - сообщил Александр Ганжа, добавив, что остальные находятся на амбулаторном лечении.

upd: 1 человек погиб.

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 апреля, армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под удар попала гражданская инфраструктура. По его словам, повреждены жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянки и транспорт. В нескольких местах возникли пожары.

Всего в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

