РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

Сергей Кущ
3 мая 2026, 17:13
Враг нанес удар по жилому кварталу Днепра.
РФ ударила ракетами по Днепру
РФ ударила ракетами по Днепру / Коллаж Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Вы узнаете:

  • Известно об 1 погибшем
  • Удар был нанесен по общежитию

Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Днепру. Пострадало много людей

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, враг нанес удар по жилому кварталу Днепра. Повреждено общежитие.

Восьми людям потребовалась медицинская помощь после вражеской атаки на Днепр.

"Половина из них находится в больнице. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет находятся в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное", - сообщил Александр Ганжа, добавив, что остальные находятся на амбулаторном лечении.

upd: 1 человек погиб.

Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 30 апреля, армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела есть раненые и повреждения жилой и инфраструктурной застройки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под удар попала гражданская инфраструктура. По его словам, повреждены жилые дома, гостиница, детский сад, административное здание, автостоянки и транспорт. В нескольких местах возникли пожары.

Всего в ночь на 30 апреля Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 206 ударными дронами, запущенными с нескольких направлений. Силы ПВО сбили или подавили 172 БПЛА, однако зафиксировано 32 попадания в 22 локациях и падение обломков еще в 9.

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

