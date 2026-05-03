В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

Почему станция "Львовские ворота" так и не открылась для пассажиров — причины приостановки строительства, затраты и городские легенды, связанные с ней.

https://glavred.info/culture/za-krok-do-finalu-chomu-odnu-z-nayglibshih-stanciy-tak-i-ne-vidkrili-dlya-lyudey-10761671.html Ссылка скопирована

Станция метро "Львовская брама" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему станцию "Львовская брама" так и не открыли

Что там происходит сейчас

Ежедневно тысячи киевлян проезжают отрезок между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Большинство в этот момент смотрит в телефоны, не замечая, что за окном проносится огромный подземный зал. Это — "Львовская брама", самая таинственная станция столицы, где время остановилось еще в 1996 году.

Станция-призрак в центре Киева: почему ее так и не открыли

Подземная часть станции практически готова, но пассажиры не могут на нее попасть. Главная проблема — отсутствие выхода на поверхность. Строительство остановилось из-за бюрократических споров: город никак не мог согласовать план реконструкции Львовской площади и решить, куда именно должны выходить эскалаторы.

видео дня

Что происходит внутри закрытой станции

Несмотря на то, что станция пуста, она продолжает функционировать как сложный технический объект. Как сообщается в видео на YouTube-канале Relay, она до сих пор потребляет огромное количество ресурсов:

Это не просто недостройка — это активный, но изолированный орган в теле метрополитена. Станция "Львовская брама" сегодня — это не просто дыра в земле, а музей нереализованного будущего и памятник коррупционной инерции. Представьте себе гигантский подземный дворец длиной более 100 метров, зажатый между двумя действующими станциями. Он потребляет гигаватт-часы электроэнергии для поддержания освещения и работы дренажных насосов, иначе его просто затопит грунтовыми водами за считанные месяцы.

Видео о том, почему в Киеве так и не открыли станцию "Львовские ворота", можно посмотреть здесь:

Что на самом деле скрывает "Львовская брама"

За 30 лет "Львовские ворота" стали центром городских легенд. Кто-то говорит о привидениях в туннелях, а кто-то ищет более приземленные причины замораживания строительства. Существует версия, что во время работ строители случайно задели секретный правительственный объект, и строительство закрыли под давлением спецслужб.

Автор видео отмечает, что эта станция стала настоящей капсулой времени:

Львовские ворота — это не просто недостроенная станция, а герметичная капсула, хранящая тайны, которые мы, пассажиры, пожалуй, не готовы узнать. В следующий раз, когда поезд пронесет вас через этот желтый свет, оторвитесь от смартфона, посмотрите в пустоту — возможно, именно сегодня вы заметите там того, кто уже 30 лет ждет, пока двери наконец откроются.

Миллионы под землей и ни одного пассажира: чем все закончилось

Сегодня станция остается печальным напоминанием о том, как большие деньги и политика могут остановить развитие города. Вместо красивого мрамора и мозаики здесь только голый бетон, черная пыль и тишина, которую каждую минуту разрывает грохот пролетающих мимо поездов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Relay Украинский YouTube-канал Relay создает качественные познавательные видеоэссе и аналитику на различные темы — от технологий до культуры. Проект отличается глубоким исследованием фактов, эстетичным монтажом и умением просто объяснять сложные вещи, способствуя развитию интеллектуального украиноязычного контента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред