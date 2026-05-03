"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

Мужчина рассказал, что является инвалидом 2-й группы с детства, а сумма для него огромна

ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

Клиент ПриватБанка пожаловался на списание крупной суммы процентов, несмотря на то, что, по его словам, долг был полностью погашен.

На портале Минфин он рассказал, что 24 апреля около 05:00 он зашел в Приват24, чтобы закрыть задолженность. Система показала точную сумму к оплате, которую он сразу внес. После этого приложение подтвердило, что долг полностью погашен.

"Однако 1 мая с меня списали более 11 тысяч гривен. В службе поддержки заявили, что я якобы недоплатил менее 1 грн. Очевидно, что эти копейки появились в системе уже ПОСЛЕ того, как я внес средства, и система их просто не показывала. Из-за технической несовершенности системы банка я, как клиент, был введен в заблуждение", - поделился клиент.

Он отметил, что является инвалидом 2-й группы с детства, а сумма 11 228 грн для него огромна.

"Выставлять такой штраф человеку с инвалидностью из-за ошибки в 44 копейки, которую спровоцировал сам Приват24 — это верх цинизма. Требую:1. Признать техническую ошибку отображения суммы в Приват24.2. Вернуть неправомерно начисленные проценты в размере 11 228,30 грн", - подытожил мужчина.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

