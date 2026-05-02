Развитие технологий может привести к моменту, когда старение замедлится, а продолжительность жизни начнет расти быстрее.

Ученый Рэй Курцвейл заявил, что человечество может изменить суть старения / Коллаж Главред, фото: Freepik, TED Talks

Футуролог и ученый-компьютерщик Рэй Курцвейл заявил, что человечество может приблизиться к прорыву, который изменит само понимание старения.

По его прогнозу, уже к 2029 году люди смогут достичь так называемой "скорости убегания от старости" - момента, когда продолжительность жизни начнет расти быстрее, чем человек стареет. Об этом пишет Popular Mechanics.

Что означает "победа над временем"

Речь идет не о бессмертии, а о научной концепции, согласно которой медицинские технологии будут продлевать жизнь быстрее, чем проходит время. Например, за один прожитый год человек сможет "получать" больше года жизни благодаря новым методам лечения, профилактики и регенерации.

Курцвейл объясняет это на простом примере: если технологии позволяют ежегодно добавлять к жизни больше времени, чем человек теряет из-за старения, то фактически возраст начинает "отступать". Однако речь идет о среднем показателе, а не о гарантии для каждого.

Почему ученый уверен в своих прогнозах

По словам футуролога, ключевую роль играет ускорение научного прогресса. Он приводит в пример разработку вакцин от COVID-19, которые были созданы в рекордно короткие сроки благодаря новым технологиям анализа данных.

Футуролог и ученый-компьютерщик Рэй Курцвейл / Фото: Wikipedia

Также важным фактором ученый считает развитие моделирования биологических процессов и искусственного интеллекта, что может значительно ускорить поиск лекарств и методов лечения сложных заболеваний.

Нюанс, о котором редко говорят

Несмотря на оптимизм, даже сам Курцвейл признает, что достижение "скорости долголетия" не означает вечную жизнь. Случайные факторы, такие как несчастные случаи, по-прежнему останутся частью человеческой реальности.

Кроме того, эксперты напоминают, что доступ к передовым медицинским технологиям остается неравномерным.

Ранее Главред писал о том, когда человек считается старым. Современные исследования показывают, что этот возраст сдвинулся примерно на 7 лет.

Также сообщалось о том, что что люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их. Старение человека не является постепенным процессом - ученые впервые выяснили, что организм проходит через два резких скачка возрастных изменений: ориентировочно в 44 и 60 лет.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

