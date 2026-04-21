Когда человек считается старым: назван точный возраст

Сергей Кущ
21 апреля 2026, 10:24
Современные исследования показывают, что этот возраст сдвинулся примерно на 7 лет.
Когда человек считается старым
Когда человек считается старым / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как разные поколения видят старость
  • Какой возраст люди считают началом старости

Вопрос о том, когда человек считается старым, остается актуальным для многих. Новое исследование показало, что представления о старости меняются, и возраст начала этого периода сдвигается.

Согласно данным, опубликованным в Daily Mail, современное общество стало иначе воспринимать возраст.

Если раньше считалось, что старость начинается примерно с 62 лет, то теперь граница сместилась.

По результатам опроса компании Seven Seas, большинство респондентов считают, что человек становится старым в 69 лет.

Почему возраст старости изменился

Эксперты отмечают, что люди стали дольше оставаться активными, работать и вести полноценную жизнь.

Именно поэтому восприятие старости постепенно меняется — сегодня 60+ уже не воспринимается как "пожилой возраст" так однозначно, как раньше.

Как разные поколения видят старость

Исследование показало, что взгляды на возраст сильно зависят от поколения.

Например, представители поколения бэби-бумеров считают, что старость начинается примерно в 67 лет.

А вот более молодое поколение — поколение Z — оценивает этот рубеж гораздо раньше.

Многие из них считают, что признаки старения проявляются уже в 60–62 года.

Что говорят эксперты

По словам исследователей, тема возраста гораздо сложнее, чем кажется. Несмотря на существование эйджизма, отношение к старости постепенно меняется, и люди дольше сохраняют активность, работоспособность и интерес к жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в Украине претерпела изменения вследствие различных факторов, таких как медицинские достижения, жизненный уровень, среда обитания и доступ к медицинской помощи.

Однако, существуют страны, в которых продолжительность жизни продолжает расти. Известный украинский диетолог Наталья Самойленко рассказала о том, что едят и пьют люди, которые доживают до 100 лет.

Также Главред сообщал о том, что люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их. Старение человека не является постепенным процессом - ученые впервые выяснили, что организм проходит через два резких скачка возрастных изменений: ориентировочно в 44 и 60 лет. Как сообщает издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, биологические процессы старения происходят неравномерно.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

РФ создает угрозу со стороны Беларуси: эксперт оценил риски повторного наступления на Киев

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
"Люблю его детей": Могилевская впервые заговорила о семье мужа

РФ создает угрозу со стороны Беларуси: эксперт оценил риски повторного наступления на Киев

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

"Есть более важные вопросы": Мадьяр удивил заявлением о возврате средств Ощадбанка

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Проблемы с мобилизацией в РФ: Денисенко объяснил новую задачу Путинамнение

Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Дроны РФ ударили по Сумам: повреждены дома и больница, есть пострадавшие

Большое богатство накроет с головой: пять знаков зодиака сорвут джекпот

В СССР верили в миф о "полезных" продуктах: что на самом деле ели советские люди

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говоритВидео

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Почему собака портит вещи и лает: ветеринары назвали причину, которая удивит

Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточкиВидео

Тепло на паузе: синоптики предупредили о резком изменении погоды на Днепропетровщине

Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба": названы условия и сроки

"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

Гороскоп на сегодня, 21 апреля: Ракам - интриги, Скорпионам - успех

Небольшой "минус" и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоитВидео

Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там былоВидео

Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарюВидео

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

