Когда человек считается старым: назван точный возраст

Современные исследования показывают, что этот возраст сдвинулся примерно на 7 лет.

Когда человек считается старым

Как разные поколения видят старость

Какой возраст люди считают началом старости

Вопрос о том, когда человек считается старым, остается актуальным для многих. Новое исследование показало, что представления о старости меняются, и возраст начала этого периода сдвигается.

Согласно данным, опубликованным в Daily Mail, современное общество стало иначе воспринимать возраст.

Если раньше считалось, что старость начинается примерно с 62 лет, то теперь граница сместилась.

По результатам опроса компании Seven Seas, большинство респондентов считают, что человек становится старым в 69 лет.

Почему возраст старости изменился

Эксперты отмечают, что люди стали дольше оставаться активными, работать и вести полноценную жизнь.

Именно поэтому восприятие старости постепенно меняется — сегодня 60+ уже не воспринимается как "пожилой возраст" так однозначно, как раньше.

Как разные поколения видят старость

Исследование показало, что взгляды на возраст сильно зависят от поколения.

Например, представители поколения бэби-бумеров считают, что старость начинается примерно в 67 лет.

А вот более молодое поколение — поколение Z — оценивает этот рубеж гораздо раньше.

Многие из них считают, что признаки старения проявляются уже в 60–62 года.

Что говорят эксперты

По словам исследователей, тема возраста гораздо сложнее, чем кажется. Несмотря на существование эйджизма, отношение к старости постепенно меняется, и люди дольше сохраняют активность, работоспособность и интерес к жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в Украине претерпела изменения вследствие различных факторов, таких как медицинские достижения, жизненный уровень, среда обитания и доступ к медицинской помощи.

Однако, существуют страны, в которых продолжительность жизни продолжает расти. Известный украинский диетолог Наталья Самойленко рассказала о том, что едят и пьют люди, которые доживают до 100 лет.

Также Главред сообщал о том, что люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их. Старение человека не является постепенным процессом - ученые впервые выяснили, что организм проходит через два резких скачка возрастных изменений: ориентировочно в 44 и 60 лет. Как сообщает издание Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, биологические процессы старения происходят неравномерно.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

