Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

Энергетики проведут техническое обслуживание оборудования и будут поэтапно отключать электроэнергию в различных районах города в течение четырёх дней.

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В Днепре с 8 по 11 июня будут проводиться плановые работы на электросетях / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

В Днепре отключение света 8–11 июня

Работы ЦЭК ежедневно с 08:00 до 18:00

Перечень адресов в разных районах города

В Днепре в период с 8 по 11 июня с 08:00 до 18:00 будут проводиться плановые работы на электросетях. Об этом сообщает Центральная энергетическая компания (ЦЭК).

Как отмечают энергетики, в связи с проведением технического обслуживания и ремонта оборудования возможны временные отключения электроснабжения в различных районах города. Работы будут выполняться поэтапно в течение четырех дней.

видео дня

Понедельник, 8 июня

Отключения возможны по адресам:

ул. Академика Янгеля: 21

ул. Строителей: 17, 19А

ул. Энергетическая: 8, 10, 10А

пер. Новокрымский: 1–5, 7, 8

ул. Василия Слипака: 44, 46, 48

ул. Домотканская: 1

ул. Киргизская: 5, 10

просп. Богдана Хмельницкого: 24М, 24Н, 24П

просп. Александра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А

Вторник, 9 июня

ул. Василия Слипака: 26, 28, 28А, 30

ул. Матросская: 20–26 (четные)

ул. Молодежная: 3, 5–8, 10

ул. Академика Янгеля: 19–29 (нечетные), 33

ул. Строителей: 13, 15, 15А, 19, 19А, 21

ул. Энергетическая: 12, 14

ул. Новокрымская: 44, 46, 48

пер. Новокрымский: 6

ул. Шинная: 8, 17, 17Д, 19

просп. Богдана Хмельницкого: 49А, 49Б

Среда, 10 июня

ул. Василия Шкляра: 32Д, 32К

ул. Национальной Гвардии: 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30

ул. Независимости: 2, 2А, 4, 6, 777

просп. Богдана Хмельницкого: 24Р

просп. Александра Поля: 111, 145

ул. Василия Слипака: 36–42 (четные)

ул. Киргизская: 2, 4, 4А

ул. Победы: 115

Четверг, 11 июня

ул. Василия Слипака: 32, 34

ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39

ул. Победы: 212, 214, 216

ул. Академика Янгеля: 35–59 (нечетные)

ул. Энергетическая: 2А, 7, 9, 9А, 9Д, 11

ул. Ивана Франко: 26–40 (четные), 41–57 (нечетные)

ул. Матросская: 28–42 (четные), 43–48, 50, 52

ул. Молодежная: 9, 11–32, 34

ул. Новокрымская: 50–56 (четные), 56А, 58

ул. Софиевская: 10, 12

пер. Ключевой: 1, 3, 5

просп. Богдана Хмельницкого: 50–60 (четные), 60А, 62–70 (четные)

тупик Строительный: 2–6, 6А, 7, 8, 10–12

пер. Лиственный: 19А

Энергетики призывают жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и учесть график работ при планировании дел.

Грозят ли Украине отключения света летом — мнение эксперта

Как писал Главред, энергетическая система Украины летом может столкнуться с дефицитом электроэнергии до 2 ГВт в пиковые часы, что потенциально приведет к ограничению потребления. Наиболее уязвимыми остаются Харьков, Одесса и Киев. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По его словам, развитие ситуации будет зависеть от двух ключевых факторов — продолжительности летней жары и интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Эксперт отметил, что при оптимистичном сценарии, если не будет существенных ударов по критическим объектам, а лето останется умеренным по температуре, дефицит мощности может составить до 1 ГВт только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00.

"С этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не почувствуем", — подчеркнул Владимир Омельченко.

Другие новости Днепропетровской области

Как писал Главред, в результате российской атаки на Днепропетровскую область 3 июня пострадали восемь человек. Вражеские удары вызвали масштабные пожары, разрушение складских помещений, повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, вечером 5 июня возле одного из домов устроили драку. На место происшествия прибыли правоохранители. Когда наряд патрульной полиции прибыл и пытался задержать участников конфликта, один из них бросил гранату в сторону правоохранителя.

Напомним, что в течение 2 июня российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под вражескими атаками оказались пять районов региона. Оккупанты применяли беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Об источнике: ЧАО "ПЭМ "ЦЭК" ЧАО "ПЭМ "ЦЭК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") — оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.

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