В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

Главное:
- В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света
- Ограничения введены из-за последствий российских обстрелов
В результате ночных ударов страны-агрессора РФ в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Укрэнерго".
После вражеских дроновых атак и артиллерийских обстрелов прифронтовых и приграничных территорий зафиксированы новые отключения света в шести областях:
- Харьковской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Сумской;
- Черниговской.
"Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях, где из-за поврежденного врагом оборудования объем новых отключений электроэнергии самый большой", — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.
Когда Украина может вернуться к графикам отключений света — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света.
Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. При этом сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый. Какой из них реализуется, зависит от двух ключевых факторов: продолжительности жары и интенсивности российских ударов по энергоинфраструктуре.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, российские войска продолжают атаковать Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Как сообщили в ГСЧС, два человека погибли, еще девять — пострадали.
Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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