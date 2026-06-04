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В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная

Инна Ковенько
4 июня 2026, 10:45
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В настоящее время энергетики делают все возможное и работают в усиленном режиме.
В Украине ввели экстренные отключения света: где ситуация наиболее сложная
Экстренные отключения света 4 июня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В ряде регионов Украины ввели экстренные отключения света
  • Ограничения введены из-за последствий российских обстрелов

В результате ночных ударов страны-агрессора РФ в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает "Укрэнерго".

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После вражеских дроновых атак и артиллерийских обстрелов прифронтовых и приграничных территорий зафиксированы новые отключения света в шести областях:

  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Сумской;
  • Черниговской.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях, где из-за поврежденного врагом оборудования объем новых отключений электроэнергии самый большой", — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Когда Украина может вернуться к графикам отключений света — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света.

Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. При этом сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый. Какой из них реализуется, зависит от двух ключевых факторов: продолжительности жары и интенсивности российских ударов по энергоинфраструктуре.

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Энергетика / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, российские войска продолжают атаковать Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Как сообщили в ГСЧС, два человека погибли, еще девять — пострадали.

Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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