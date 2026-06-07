План изоляции Крыма: СМИ раскрыли, как Украина хочет принудить РФ к миру

Украинские дроны все чаще наносят удары по важным объектам на территории РФ.

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У Украины есть план изоляции Крыма / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

Дроны помогают срывать поставки войск РФ

Украина вернулась к концепции изоляции Крыма

Успех зависит от преимущества в беспилотных технологиях

Украина реализует масштабный план по принуждению страны-агрессора России к миру, пытаясь осуществить операцию по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", которая провалилась во время масштабного контрнаступления в 2023 году. Однако сейчас Украина действует другими методами. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что еще полгода назад позиции Москвы выглядели значительно сильнее, ведь российские войска продвигались вперед, а Украина испытывала острый дефицит ресурсов.

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"Однако сейчас ситуация меняется: украинские дроны все чаще наносят удары по важным объектам на территории РФ и оккупированных территориях, а темпы российского наступления существенно замедлились", — говорится в сообщении.

В частности, издание обращает внимание на трассу Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно эта магистраль стала одной из главных целей украинских ударов. В течение последних недель на маршруте регулярно уничтожаются грузовики, топливозаправщики и другая техника, обеспечивающая снабжение российских войск.

В The Telegraph подчеркивают, что кампания фактически возрождает одну из ключевых идей контрнаступления 2023 года — изоляцию Крыма. Однако теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.

В то же время один из разработчиков плана летнего контрнаступления 2023 года, украинский генерал Михаил Забродский, пояснил, что после неудачи наступательной операции сама концепция не исчезла.

По его словам, нынешние возможности украинских беспилотников позволяют вернуться к ней в новом формате.

"После отсутствия успеха (во время контрнаступления в 2023 году, — ред.) идея изоляции Крыма вновь вернулась. Сегодня количество и качество ударных дронов Вооруженных сил Украины позволяют реализовать такой план", — подчеркнул он.

Кроме того, генерал добавил, что сама по себе изоляция Крыма не станет решающим фактором, ведь Россия рано или поздно будет искать альтернативные пути снабжения или новые способы противодействия.

Издание подытожило, что окончательный результат будет зависеть от того, сможет ли Украина сохранить преимущество в беспилотных технологиях и продолжить наращивать давление на российскую логистику.

В чем заключается сложность войны с Россией

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что для Кремля стоимость вооружения не является сдерживающим фактором — приоритетом остается именно достижение поставленных военных целей.

По его словам, в случае выбора между обеспечением населения базовыми потребностями и финансированием военных действий российское руководство отдаст предпочтение военным расходам.

"Сложность войны с Россией заключается в том, что она не учитывает цену вопроса. Если она поставила себе целью победить нас, то вопрос о деньгах вообще неуместен: сколько нужно, столько и потратят на войну", — подчеркнул он.

Война — последние новости Украины

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон уже приблизил стороны к возможному диалогу и выступает за то, чтобы Украина и Россия сами договорились о завершении войны. Он считает, что США выполнили свою роль в этом процессе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают наносить ощутимый удар по инфраструктуре России, в результате чего окончание войны становится все ближе.

Как сообщал Главред, в то же время в России объявили новые условия для прекращения боевых действий. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что война может закончиться только в том случае, если будут "восстановлены права россиян и русскоязычных людей" на территории Украины.

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, — британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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