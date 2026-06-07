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Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивит

Юрий Берендий
7 июня 2026, 12:51
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Среди почти 450 украинских городов столица занимает лишь второе место по площади. Настоящий лидер опережает Киев более чем на 200 квадратных километров.
Киев только второй: какой город в Украине официально самый большой, ответ удивит
Площадь городов Украины – какой город больше Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой самый большой город Украины
  • Какова площадь Киева

Большинство украинцев убеждены, что крупнейшим городом страны является Киев, однако по площади столица уступает другому населенному пункту. Лидером этого рейтинга остается временно оккупированный Россией Севастополь, территория которого значительно превышает площадь Киева. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

Главред выяснил, какой город Украины самый большой по площади.

видео дня

Самый большой город Украины по площади: кто опередил Киев

В видео говорится о том, что многие украинцы считают, что самым большим городом страны является Киев. Однако по официальной площади столица уступает другому городу.

Как уточнила ведущая телеканала, по состоянию на начало 2022 года самым большим городом Украины по площади был Севастополь. Общая площадь города составляет 1079 квадратных километров. Из них 864 квадратных километра приходятся на сушу, а еще 215 квадратных километров занимают акватория и бухты.

Киев занял второе место с площадью 839 квадратных километров.

Смотрите видео о рейтинге украинских городов по площади:

Рейтинг крупнейших городов Украины по площади

Киев — 839 км²;

Кривой Рог — 430 км² (самый протяженный город Украины);

Макеевка — 425,7 км²;

Горловка — 422 км²;

Днепр — 405 км²;

Донецк — 358 км²;

Запорожье — 334 км²;

Харьков — 310 км²;

Луганск — 286 км²;

Одесса — 236,9 км² (крупнейший морской порт страны).

Почему Севастополь стал крупнейшим городом Украины

Гигантские масштабы Севастополя — это наследие советской милитаризации 1957 года. Тогда к городу искусственно присоединили весь аграрный Балаклавский район. Главная причина была засекречена. Об этом говорится в материале "Украинской недели".

Значительное расширение территории города произошло в 1957 году после присоединения к нему Балаклавского района Крымской области. Официальной причиной такого решения называли необходимость обеспечения хозяйственной самодостаточности главной базы Черноморского флота. В то время Балаклавский район имел преимущественно аграрный характер. До Второй мировой войны он входил в число шести крымскотатарских национальных районов Крымской АССР, однако после депортации крымских татар в 1944 году автономную республику преобразовали в область, а районы утратили свой национальный статус.

По данным издания "Украинская неделя", гигантская площадь города — это прежде всего села, поля и заповедные леса, тогда как сами городские кварталы занимают меньшую часть.

Балаклава и секретная база подводных лодок

Одной из причин увеличения территории Севастополя могла быть реализация масштабных военных проектов в Балаклаве.

"Одно из возможных объяснений увеличения Севастополя связано со строительством в Балаклаве "Объекта 825 ГТС" — секретной базы подводных лодок, спрятанной в глубине скалистой горы возле Балаклавской бухты. В советские времена Балаклава была еще более закрытой, чем Севастополь в целом. В 2000-х годах в туннелях заброшенной секретной базы создали Музей холодной войны", – отметили журналисты.

Авторы также обращают внимание, что после оккупации Крыма неоднократно появлялись сообщения о возможном восстановлении подземного военного объекта в Балаклаве. По их мнению, независимо от того, насколько реалистичными были такие планы, подобные заявления носили прежде всего символический характер и были призваны продемонстрировать жителям Севастополя якобы возрождение военно-политической роли города. В то же время отмечается, что прежние преимущества балаклавских подземных сооружений, в частности их скрытность и способность выдерживать ядерный удар, в современных условиях уже утратили свое практическое значение.

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Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

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