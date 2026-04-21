В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснить

Исследователи по-разному объясняют происхождение следов на камне, которые одни связывают с Девой Марией, а другие — с древними дохристианскими культами.

https://glavred.info/culture/v-ukraine-obnaruzhili-sledy-bogorodicy-zagadka-kotoruyu-ne-mogut-obyasnit-10758521.html Ссылка скопирована

Сарматское море — где в Украине нашли следы Богородицы

О чем идет речь в материале:

Что известно о Сатанове

Как появились следы на камне в городке Сатанов

Украинский поселок Сатанов сегодня ассоциируется с покоем, минеральными водами и природой Медоборов. Но под этим тихим ландшафтом скрыта история, которой миллионы лет — и загадка, которую до сих пор не могут объяснить даже ученые. Речь идет о так называемых "следах Божьей Матери" — странных отпечатках человеческих стоп прямо на камне. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о тайне следов на камнях в Сатанове.

видео дня

Где в Украине когда-то было море

В сюжете говорится о том, что территория современного Сатанова имеет уникальное геологическое прошлое. Когда-то здесь существовало Сарматское море, а местные холмы были частью гигантского рифа.

Фактически этот регион — своеобразный "застывший во времени" аналог Большого Барьерного рифа, только покрытый лесами.

Именно геология объясняет появление каменных массивов.

Таинственные следы на камне

Однако среди скал исследователи обнаружили необычное явление — шесть четких отпечатков человеческих стоп. Они расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга, но имеют сходную форму и вид. Это, как отмечается, и стало основой для легенд, которые передаются из поколения в поколение.

Смотрите видео о Сармарском море:

Легенда о Божьей Матери

По народным преданиям, эти следы оставила Дева Мария, когда направлялась в Почаев. Впрочем, ученые смотрят на это гораздо шире.

Историк и краевед Дмитрий Полюхович отмечает, что эта территория издавна считалась особенной.

"Здесь всегда существовали необычные места силы, которые наши предки считали святыми. На этом участке расположено множество дохристианских святилищ. Буквально в двух километрах от нас, за дальней горой, скрыта пещера отшельника с вырезанными на стенах крестами еще XVII века", — объясняет эксперт.

Научная загадка, не имеющая ответа

Несмотря на легенды, главный вопрос остается открытым: как именно эти следы могли появиться, ведь речь идет о твердой породе, где естественное образование таких четких отпечатков выглядит маловероятным.

"Это чрезвычайно интересная вещь, которая до сих пор требует тщательного изучения. Существует феномен "следов Божьей Матери". По преданию, она шла в Почаев и оставила здесь многочисленные отпечатки. Однако, вероятно, мы имеем дело с гораздо более древним пластом культуры. Похоже, это дохристианские следы культа какого-то женского божества", — отмечает Дмитрий Полюхович.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред