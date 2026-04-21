В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснить

О чем идет речь в материале:
- Что известно о Сатанове
- Как появились следы на камне в городке Сатанов
Украинский поселок Сатанов сегодня ассоциируется с покоем, минеральными водами и природой Медоборов. Но под этим тихим ландшафтом скрыта история, которой миллионы лет — и загадка, которую до сих пор не могут объяснить даже ученые. Речь идет о так называемых "следах Божьей Матери" — странных отпечатках человеческих стоп прямо на камне. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.
Где в Украине когда-то было море
В сюжете говорится о том, что территория современного Сатанова имеет уникальное геологическое прошлое. Когда-то здесь существовало Сарматское море, а местные холмы были частью гигантского рифа.
Фактически этот регион — своеобразный "застывший во времени" аналог Большого Барьерного рифа, только покрытый лесами.
Именно геология объясняет появление каменных массивов.
Таинственные следы на камне
Однако среди скал исследователи обнаружили необычное явление — шесть четких отпечатков человеческих стоп. Они расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга, но имеют сходную форму и вид. Это, как отмечается, и стало основой для легенд, которые передаются из поколения в поколение.
Смотрите видео о Сармарском море:
Легенда о Божьей Матери
По народным преданиям, эти следы оставила Дева Мария, когда направлялась в Почаев. Впрочем, ученые смотрят на это гораздо шире.
Историк и краевед Дмитрий Полюхович отмечает, что эта территория издавна считалась особенной.
"Здесь всегда существовали необычные места силы, которые наши предки считали святыми. На этом участке расположено множество дохристианских святилищ. Буквально в двух километрах от нас, за дальней горой, скрыта пещера отшельника с вырезанными на стенах крестами еще XVII века", — объясняет эксперт.
Научная загадка, не имеющая ответа
Несмотря на легенды, главный вопрос остается открытым: как именно эти следы могли появиться, ведь речь идет о твердой породе, где естественное образование таких четких отпечатков выглядит маловероятным.
"Это чрезвычайно интересная вещь, которая до сих пор требует тщательного изучения. Существует феномен "следов Божьей Матери". По преданию, она шла в Почаев и оставила здесь многочисленные отпечатки. Однако, вероятно, мы имеем дело с гораздо более древним пластом культуры. Похоже, это дохристианские следы культа какого-то женского божества", — отмечает Дмитрий Полюхович.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред