Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь Кремль

Юрий Берендий
21 апреля 2026, 12:50
Историк рассказал, как изменялся вид могилы Тараса Шевченко на Чернечей горе, почему его заменили в СССР и какую ошибку в датах обнаружили исследователи.
Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь Кремль
Могила Шевченко в Каневе — что не так с памятником Шевченко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как меняли памятник Шевченко
  • Как выглядит настоящий памятник Шевченко
  • Что известно об ошибке на могиле Шевченко

Могила Тараса Шевченко в Каневе кажется знакомой каждому украинцу. Но то, что сегодня видят посетители Чернечей горы — это не первоначальный вид места захоронения Кобзаря. О малоизвестных деталях рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

"Это совсем не оригинальный памятник Шевченко в Каневе на Чернечей горе", — подчеркнул историк.

видео дня

Главред выяснил, что не так с могилой Шевченко на Чернечей горе в Каневе, где он похоронен.

Каким был первый памятник на Чернечей горе

По его словам, после перезахоронения Шевченко на Чернечей горе в XIX веке там установили совсем другой знак, чем нынешний. Речь идет о большом чугунном кресте в псевдовизантийском стиле с казацким лапчатым крестом посередине — типичном для того времени мемориальном символе.

"С 1884 года на могиле стоял массивный чугунный крест", — пояснил Алферов.

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь Кремль
/ Скриншот

На нем были характерные элементы: надпись с именем, а также медальон с изображением Шевченко — популярный формат для обозначения захоронений.

Две стороны креста и важная деталь

Крест имел не только фронтальную часть. На обратной стороне также была надпись с датами жизни поэта. Именно здесь и скрывалась ошибка, которая привлекла внимание исследователей.

Смотрите видео о могиле Шевченко в Каневе:

"На этом кресте есть достаточно значимая ошибка", — подчеркнул историк.

Речь шла о том, что дата смерти была указана неправильно — так, будто Шевченко умер в день своего рождения.

"Родился раб Божий 25 февраля. Умер раб Божий 25 февраля 1861 года. Друзья, это даты по старому стилю. Соответственно, когда мы говорим о дне рождения Шевченко, то на самом деле он родился 25 февраля 1814 года. При переводе на новый стиль это 9 марта. Однако умер Шевченко не именно в тот день, когда он родился. (Он умер, — ред.) 26 февраля, и одновременно эта ошибка стала очень интересной для биографов Тараса Шевченко", — пояснил он.

Почему крест убрали с могилы Шевченко

Алферов указывает на то, что изменения произошли уже в советское время, и они не были случайными.

"Крест не устраивал российскую коммунистическую власть, поэтому его заменили на постамент", — отметил Алферов.

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь Кремль
/ Скриншот

Таким образом, первоначальный вид могилы был изменен — вместо традиционного христианского символа появился новый монумент. Это было частью более широкой политики переосмысления исторических фигур.

Второй памятник: скорость вместо качества

Новый памятник создавали в сжатые сроки, что сказалось на результате. Из-за этого он выглядел довольно странно для посетителей.

"С высоты Шевченко не было видно — вместо этого была видна его шапка", — пояснил Алферов.

Также вокруг монумента появились композиции, изображавшие различные периоды жизни Кобзаря:

  • как автора "Кобзаря";
  • период ссылки;
  • детство и учеба.
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко / Инфографика: Главред

Исправление ошибки и новый медальон

Алферов добавил, что при установке нового памятника обратили внимание и на предыдущую ошибку. Медальон с изображением Шевченко использовали снова, но на этот раз даты уже были исправлены: отдельно указаны день рождения и правильная дата смерти — 26 февраля.

Это свидетельствует о том, что даже в рамках новой идеологии часть исторических неточностей все же исправили.

Почему современный памятник — уже третий

Однако историк подчеркнул, что второй монумент не стал окончательным.

"Этот памятник простоял до 1939 года, после чего появился тот, который мы видим сегодня", — отметил историк.

Не тот Шевченко: что скрыли на могиле Кобзаря в Каневе и при чём здесь Кремль
/ Фото: УНИАН

Таким образом, современный облик могилы Шевченко — это уже третья версия, сформировавшаяся под влиянием различных исторических периодов.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Реклама
Реклама
