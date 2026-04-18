Россия похитила символ украинского государства — что известно

Символы украинской государственности часто имеют не только историческое, но и политическое значение. Один из самых важных из них — гетманская булава. Исследователи утверждают, что часть этих реликвий могла оказаться за пределами Украины после имперских конфискаций. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации".
Где сейчас находится булава последнего гетмана Украины
В видео отмечается, что сегодня в Украине хранится лишь копия булавы последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.
"Копия хранится во дворце гетмана в Батурине. Оригинальной булавы в Украине нет", — отмечается в материале.
Историки связывают исчезновение оригинала с событиями XVIII века, когда имперские власти ликвидировали гетманство.
"Оригинал булавы исчез после того, как Екатерина II заставила Разумовского отречься от гетманства", — говорится в источнике.
Как выглядели гетманские булавы
Гетманские регалии изготавливали из драгоценных материалов — золота, серебра, а иногда украшали камнями. Самая известная среди них — булава Богдана Хмельницкого, которая символизировала создание украинского казацкого государства.
"Самая ценная из всех — булава Богдана Хмельницкого. Под ней гетман объединил казаков в единое государство", — говорится в материале.
Куда исчезли оригиналы гетманских символов
Сегодня в Украине не сохранилось ни одной именной гетманской булавы.
"Сейчас в Украине нет ни одной именной булавы гетманов. Историки предполагают, что эти атрибуты власти спрятаны в российских хранилищах", — резюмировали в проекте "Сокровища нации".
Что означала булава для Украины
Булава — это не просто декоративный предмет. Она была ключевым символом власти гетмана и всего казацкого государства.
"Булава — это символ гетманской власти и украинской государственности", — подчеркивают исследователи.
Каждый гетман имел свою индивидуальную булаву, которая хранилась как самая ценная государственная реликвия. Особое место среди них занимала булава Богдана Хмельницкого — символ объединения казачества и создания государства.
Почему булава была ключом к власти
В казацкую эпоху булава была не просто украшением или украшенным оружием. Она определяла, кто имеет право руководить войском и государством.
"Булава — это не просто оружие. Это знак власти, который определял, кто управляет", — отмечают историки.
Без нее невозможно было стать гетманом или принимать важные решения. Потеря булавы означала потерю политического авторитета и доверия войска.
"Без булавы не было гетмана. И без нее не принималось ни одно важное решение", — подчеркивают исследователи.
Об источнике: "Сокровища нации"
"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.
Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.
