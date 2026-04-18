Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Юрий Берендий
18 апреля 2026, 15:49
Сегодня в Украине сохранилась лишь копия булавы последнего гетмана Кирилла Разумовского, тогда как оригиналы гетманских регалий бесследно исчезли.
Россия похитила символ украинского государства — что известно
Гетманская булава — Россия похитила символ украинского государства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие есть символы украинской государственности
  • Какова история казацкой булавы
  • Где сейчас находятся булавы украинских гетманов

Символы украинской государственности часто имеют не только историческое, но и политическое значение. Один из самых важных из них — гетманская булава. Исследователи утверждают, что часть этих реликвий могла оказаться за пределами Украины после имперских конфискаций. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации".

Главред выяснил, что случилось с булавами украинских гетманов.

видео дня

Где сейчас находится булава последнего гетмана Украины

В видео отмечается, что сегодня в Украине хранится лишь копия булавы последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.

"Копия хранится во дворце гетмана в Батурине. Оригинальной булавы в Украине нет", — отмечается в материале.

Смотрите видео о том, что случилось с булавой последнего гетмана Украины:

Историки связывают исчезновение оригинала с событиями XVIII века, когда имперские власти ликвидировали гетманство.

"Оригинал булавы исчез после того, как Екатерина II заставила Разумовского отречься от гетманства", — говорится в источнике.

Как выглядели гетманские булавы

Гетманские регалии изготавливали из драгоценных материалов — золота, серебра, а иногда украшали камнями. Самая известная среди них — булава Богдана Хмельницкого, которая символизировала создание украинского казацкого государства.

"Самая ценная из всех — булава Богдана Хмельницкого. Под ней гетман объединил казаков в единое государство", — говорится в материале.

Куда исчезли оригиналы гетманских символов

Сегодня в Украине не сохранилось ни одной именной гетманской булавы.

"Сейчас в Украине нет ни одной именной булавы гетманов. Историки предполагают, что эти атрибуты власти спрятаны в российских хранилищах", — резюмировали в проекте "Сокровища нации".

Что означала булава для Украины

Булава — это не просто декоративный предмет. Она была ключевым символом власти гетмана и всего казацкого государства.

"Булава — это символ гетманской власти и украинской государственности", — подчеркивают исследователи.

Каждый гетман имел свою индивидуальную булаву, которая хранилась как самая ценная государственная реликвия. Особое место среди них занимала булава Богдана Хмельницкого — символ объединения казачества и создания государства.

Почему булава была ключом к власти

В казацкую эпоху булава была не просто украшением или украшенным оружием. Она определяла, кто имеет право руководить войском и государством.

"Булава — это не просто оружие. Это знак власти, который определял, кто управляет", — отмечают историки.

Смотрите видео о том, какое значение имела булава:

@voxorium_ua

Булава решала, кто обладает властью. Без нее не было гетмана, а ее потеря могла изменить все. Простой предмет, который определял судьбу целого войска. #булава #историяукраины #казаки #гетман #факты #украина #интересныефакты #history #fyp

♬ оригинальный звук - voxorium_ua

Без нее невозможно было стать гетманом или принимать важные решения. Потеря булавы означала потерю политического авторитета и доверия войска.

"Без булавы не было гетмана. И без нее не принималось ни одно важное решение", — подчеркивают исследователи.

Об источнике: "Сокровища нации"

"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием выходил документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.

Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

​​​

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять