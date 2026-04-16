Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитил

О чем идет речь в материале:
- Что известно об аграфе Хмельницкого
- Какие есть символы власти гетмана
- Где сейчас находится гетманское перо Хмельницкого
Уникальная историческая реликвия, которая могла принадлежать самому гетману Богдану Хмельницкому, оказалась за пределами Украины при загадочных обстоятельствах. Речь идет о так называемом гетманском перо — символе власти, который по значению приравнивали к короне. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации".
Главред выяснил, какие символы власти были у Хмельницкого.
Что такое гетманское перо и почему оно было таким важным
Этот артефакт называется аграф — украшение, которое носили в головных уборах по традиции восточных правителей.
"Это уникальное украшение мог носить гетман Богдан Хмельницкий. Оно называется аграф, или же гетманское перо", — говорится в видео.
Историки считают, что украшение было чрезвычайно ценным и символичным.
Смотрите видео о том, что случилось с золотым пером Хмельницкого:
"Вероятный аграф Хмельницкого был изготовлен из золота, украшен драгоценными камнями", — отмечают исследователи.
По примеру султанов Османской империи, такие украшения носили в тюрбанах или головных уборах как знак власти и статуса. Также указывается, что по значимости их "приравнивали к короне".
Как реликвия могла попасть к Хмельницкому
Существует версия, что этот драгоценный символ власти гетман получил в качестве дипломатического подарка.
"Историки установили, что Хмельницкий находился в дружеских отношениях с султаном Мехмедом IV. Именно султан мог прислать украшение украинскому гетману в качестве подарка", — говорят специалисты.
Именно поэтому происхождение артефакта связывают с Османской империей.
Где хранилось гетманское перо в Украине
В ХХ веке реликвия находилась в Киеве и была частью музейной коллекции.
"Фотонегатив гетманского пера сделан на территории Киево-Печерской Лавры", — добавили исследователи.
Именно там артефакт хранился до драматических событий 1930-х годов.
Как реликвию вывезли из Украины
История исчезновения гетманского пера имеет признаки секретной операции.
"Тайным постановлением без согласия руководства киевского музея гетманское перо вывезли в Москву", — говорится в видео.
Это решение фактически лишило Украину важного символа ее государственности и истории.
Где сейчас находится артефакт
Сегодня гетманское перо находится за пределами Украины.
"Его экспонируют в Государственном историческом музее на Красной площади", — резюмировали исследователи.
Таким образом, одна из самых ценных реликвий, связанных с фигурой Богдана Хмельницкого, до сих пор остается в России.
Эта история в очередной раз поднимает вопрос о возвращении украинских культурных ценностей на родину. Ведь речь идет не просто об украшении, а о символе власти, идентичности и исторической памяти.
"Пора возвращать свою историю!", — резюмируется в видео.
Об источнике: "Сокровища нации"
"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием вышел документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.
Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред