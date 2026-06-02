Набор школьников на летнюю практику в ТЦК и СП: в полиции сделали заявление

В полиции Черкасской области опровергли сообщения о якобы наборе подростков на "практику" в ТЦК.

https://glavred.info/ukraine/nabor-shkolnikov-na-letnyuyu-praktiku-v-tck-i-sp-v-policii-cherkass-sdelali-zayavlenie-10769825.html Ссылка скопирована

Новости Черкасс — в полиции опровергли информацию о наборе школьников в ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

О чем сообщили в полиции:

Информация о наборе подростков в ТЦК и полицию является фейком

Правоохранители не привлекают несовершеннолетних к службе

В сети начала распространяться ложная информация о якобы наборе школьников в возрасте от 15 до 17 лет на летнюю практику в полицию и территориальные центры комплектования (ТЦК и СП). В Национальной полиции Черкасской области официально опровергли эти сообщения.

"Главное управление Национальной полиции в Черкасской области обращает внимание общественности на распространение объявления якобы от имени Национальной полиции Украины о наборе школьников в возрасте 15–17 лет на летнюю практику на должности "ассистента участкового", "младшего сотрудника ТЦК" и "оформляющего повестки". Сообщаем, что информация является недостоверной и не соответствует действительности", — говорится в сообщении. видео дня

/ Фото: Полиция Черкасской области

В полиции Черкасской области подчеркнули, что Национальная полиция Украины не осуществляет и не инициировала никакого набора несовершеннолетних для выполнения каких-либо служебных обязанностей.

Граждан призывают не распространять подобные сообщения и внимательно относиться к информации из непроверенных источников. В случае обнаружения фейковых материалов просят сообщать об этом на спецлинию 102.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

В Черкасском областном ТЦК пояснили, что количество групп ТЦК в Черкасской области постоянно меняется в зависимости от мобилизационных потребностей и оперативной обстановки. Вручение повесток происходит круглосуточно, а состав групп формируется в соответствии с постановлением Кабинета Министров. Таким образом обеспечивается полнота и своевременность мобилизационных мероприятий.

Также ранее сообщалось, что с 1 июня в Украине вступят в силу новые правила мобилизации, которые предусматривают повышение порогов средней зарплаты для предприятий при бронировании сотрудников и пересмотр списков военнообязанных. Юрист Никита Муренко разъяснил, что это касается и исключения из бронирования работников с совместительством, чтобы усовершенствовать систему мобилизации.

Как ранее сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил обеспокоенность нарушениями прав граждан во время мобилизации и призвал Минобороны безотлагательно создать рабочую группу для контроля за соблюдением прав. Он подчеркнул, что без учета этих проблем говорить о реформах мобилизации преждевременно.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред