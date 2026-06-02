Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Украинский язык сохранил немало старинных слов, значение которых сегодня известно далеко не всем.

Что означает слово "копистка"

Украинский язык сохраняет немало слов, которые пахнут деревом, печью и древним хозяйством. Одно из таких — "копистка", название предмета, который когда-то был настолько привычным, что без него трудно было представить любую кухню.

Несмотря на то, что сегодня это слово звучит редко, в традиционном быту оно обозначало очень конкретную вещь. "Копистка" — удлиненная деревянная ложка или лопатка с ручкой, которой перемешивали блюда в больших горшках, котлах или печи. Длинная ручка позволяла доставать до дна сосуда и безопасно перемешивать горячую пищу — от борща до кулеша, пишет "24 Канал".

В разных местностях значение могло немного меняться: иногда кописткой называли и орудие для перемешивания кормов или хозяйственных смесей. Но неизменным оставалось одно — это был нужный и универсальный предмет, без которого не обходилось ни одно хозяйство.

Название "копистка" лучше всего сохранилось в сельской речи центральных и западных регионов, где традиции деревянной посуды держались дольше всего. Со временем его начали вытеснять более современные формулировки вроде "деревянная лопатка", однако слово не исчезло — оно по-прежнему живет в словарях и народной памяти.

Поэтому, когда услышите это старинное слово, знайте: речь идет не об экзотике, а об обычном деревянном инструменте, который веками помогал украинцам готовить еду.

