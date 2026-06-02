Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 04:41
Украинский язык сохранил немало старинных слов, значение которых сегодня известно далеко не всем.
Что означает слово "копистка" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Украинский язык сохраняет немало слов, которые пахнут деревом, печью и древним хозяйством. Одно из таких — "копистка", название предмета, который когда-то был настолько привычным, что без него трудно было представить любую кухню.

Несмотря на то, что сегодня это слово звучит редко, в традиционном быту оно обозначало очень конкретную вещь. "Копистка" — удлиненная деревянная ложка или лопатка с ручкой, которой перемешивали блюда в больших горшках, котлах или печи. Длинная ручка позволяла доставать до дна сосуда и безопасно перемешивать горячую пищу — от борща до кулеша, пишет "24 Канал".

В разных местностях значение могло немного меняться: иногда кописткой называли и орудие для перемешивания кормов или хозяйственных смесей. Но неизменным оставалось одно — это был нужный и универсальный предмет, без которого не обходилось ни одно хозяйство.

Название "копистка" лучше всего сохранилось в сельской речи центральных и западных регионов, где традиции деревянной посуды держались дольше всего. Со временем его начали вытеснять более современные формулировки вроде "деревянная лопатка", однако слово не исчезло — оно по-прежнему живет в словарях и народной памяти.

Поэтому, когда услышите это старинное слово, знайте: речь идет не об экзотике, а об обычном деревянном инструменте, который веками помогал украинцам готовить еду.

Серия громких взрывов в Киеве: РФ комбинированно атакувала столицу, подробности

Громкие взрывы, разрушения, пожары и пострадавшие: РФ атаковала два больших города

РФ запустила "Калибры" и подняла "Тушки": когда ожидать ракеты над Украиной

Жизнь четырех знаков зодиака кардинально изменится после "голубой луны"

Китайский гороскоп на завтра, 2 июня: Кроликам - мстительность, Обезьянам - драма

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

